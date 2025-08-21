Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • VfB-Kuriosum: Neuzugang fehlt zum Start wegen Gelbsperre

Fehlt dem VfB am Samstag wegen einer Sperre: Neuzugang Lorenz Assignon.
Fehlt dem VfB am Samstag wegen einer Sperre: Neuzugang Lorenz Assignon. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Fehlt dem VfB am Samstag wegen einer Sperre: Neuzugang Lorenz Assignon.
Fehlt dem VfB am Samstag wegen einer Sperre: Neuzugang Lorenz Assignon. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
1. Bundesliga
VfB-Kuriosum: Neuzugang fehlt zum Start wegen Gelbsperre
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

11-Millionen-Euro-Mann Lorenz Assignon verpasst den Bundesliga-Auftakt des VfB Stuttgart bei Union Berlin. Dem Franzosen wird eine Gelbe Karte aus der Vorsaison zum Verhängnis.

Stuttgart.

Es ist ein Ausfall der eher ungewöhnlichen Sorte: Neuzugang Lorenz Assignon wird den Saisonauftakt des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga verpassen. Der Außenverteidiger fehlt im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) allerdings nicht wegen einer Verletzung oder womöglich gar, weil er nicht gut trainiert hätte. Der 25-jährige Franzose sitzt im Duell mit den Hauptstädtern eine Gelbsperre ab.

"Er hat eine Gelbsperre aus der französischen Liga mitgenommen, die ärgerlicherweise auch für die Bundesliga gilt", klärte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf. Er sei selbst "überrascht" gewesen von dieser Regelung. "Aber es ist so. Wir haben es geprüft. Darauf kann man sich verlassen."

Vagnoman vertritt Assignon

Assignon war im Sommer von Stade Rennes nach Stuttgart gewechselt. Die Ablösesumme betrug rund elf Millionen Euro und kann durch Boni wohl noch auf bis zu 13 Millionen Euro ansteigen. Eine seiner Gelben Karten hatte Asignon am letzten Spieltag der Vorsaison gegen Olympique Marseille (2:4) gesehen.

Wie schon im Supercup gegen den FC Bayern München (1:2) am vergangenen Samstag dürfte stattdessen Josha Vagnoman auf der rechten Seite beginnen. Der 24-Jährige galt lange als Verkaufskandidat. Er habe aber eine "sehr gute Vorbereitung" absolviert, betonte Coach Hoeneß noch einmal. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
2 min.
VfB setzt Bayern Ultimatum im Woltemade-Poker
Klare Worte: VfB-Chef Alexander Wehrle will im Woltemade-Poker Klarheit haben.
Im Wechselpoker um Nationalstürmer Nick Woltemande hat Vorstandschef Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart dem FC Bayern München eine Frist gesetzt.
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
17:35 Uhr
3 min.
Konfetti und Knalleffekt: Union schlägt Stuttgart
Ilyas Ansah erwischte einen perfekten Saisonstart für Union Berlin.
Union Berlin ist auch im siebten Bundesliga-Jahr für Überraschungen gut. Als Abstiegskandidat gehandelt überzeugen die Eisernen gegen Pokalsieger Stuttgart. Ein junger Debütant trumpft richtig auf.
Arne Richter, dpa
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel