Regionale Nachrichten und News
  • VfB setzt Bayern Ultimatum im Woltemade-Poker

Klare Worte: VfB-Chef Alexander Wehrle will im Woltemade-Poker Klarheit haben.
Klare Worte: VfB-Chef Alexander Wehrle will im Woltemade-Poker Klarheit haben.
1. Bundesliga
VfB setzt Bayern Ultimatum im Woltemade-Poker
Im Wechselpoker um Nationalstürmer Nick Woltemande hat Vorstandschef Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart dem FC Bayern München eine Frist gesetzt.

Stuttgart.

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart hat dem FC Bayern München im Wechselpoker um Nationalstürmer Nick Woltemade ein Ultimatum gesetzt. Bis zum Supercup gegen den Fußball-Rekordmeister am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) müsse in der Personalie eine Entscheidung gefallen sein, erklärte VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle bei einer Veranstaltung der "Stuttgarter Zeitung" und der "Stuttgarter Nachrichten". 

"Wir spielen am Samstag den Supercup. Bis spätestens zum Anpfiff sollte auch alles geklärt sein", sagte Wehrle. Der Wunsch von Woltemade, künftig für den Bundesliga-Konkurrenten in München zu spielen, sei vor rund sechseinhalb Wochen öffentlich bekanntgeworden. "Wenn man den Spieler unbedingt verpflichten will, müsste man auch in der Lage sein, in dieser Zeit eine Lösung zu erzielen."

Nach dem Wochenende ist die Tür zu

"Irgendwann ist auch mal gut", sagte Wehrle weiter. Nach dem Supercup würde auch ein höheres Ablöseangebot als bisher nichts mehr an der Situation ändern. Das bedeutet: Woltemade müsste dann in Stuttgart bleiben und VfB-Trainer Sebastian Hoeneß könnte wie von ihm gewünscht mit dem 23-Jährigen weiter planen.

Die Bayern haben bisher angeblich 55 Millionen Euro (50 Millionen Ablöse plus fünf Millionen an möglichen Bonus-Zahlungen) für den U21-Vizeeuropameister geboten. Das ist dem VfB jedoch zu wenig. Er denkt wohl eher an 65 Millionen, bestätigt ist diese Zahl vom Verein aber nicht. 

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte daher am vergangenen Mittwoch erklärt, ein Transfer von Woltemade sei "vom Tisch". Allerdings ließ er mit Verweis auf die bis 1. September laufende Transferperiode noch ein Hintertürchen offen. (dpa)

