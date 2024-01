VfB-Sportdirektor über Neuhaus-Gerücht: "Nichts dran"

Medienberichten zufolge soll sich der VfB Stuttgart nach Florian Neuhaus vom Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach erkundigt haben. Sportdirektor Wohlgemuth klärt auf.

Stuttgart. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hat ein Interesse des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart an Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach zurückgewiesen.

"An diesen Gerüchten ist nichts dran", sagte Wohlgemuth dem Fernsehsender Sky über die Medienberichte, wonach die Schwaben bereits Gespräche geführt haben sollen. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte seinen Vertrag in Gladbach erst im Sommer bis 30. Juni 2027 verlängert. "Ich habe das nicht ohne Grund gemacht", sagte Neuhaus nach dem 0:0 der Borussia beim Spitzenreiter Bayer Leverkusen.

Der zehnmalige Nationalspieler, an dem unter anderem auch englische Clubs aus der Premier League interessiert sein sollen, stand am Samstag zum ersten Mal seit dem 13. Spieltag wieder in der Startformation und zeigte eine ordentliche Leistung. (dpa)