VfB-Sportdirektor Wohlgemuth: Interesse an Torwart Nübel

Reutlingen. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hat das Interesse des VfB Stuttgart am wechselwilligen Torhüter Alexander Nübel vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München bestätigt, eine schnelle Entscheidung aber ausgeschlossen.

"Ja, wir sind in Gesprächen. Aber wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen und es ist so, dass wir mehr Gespräche am Ende führen als dann Verträge unterschrieben werden", sagte Wohlgemuth nach dem 4:0-Erfolg der Schwaben im Testspiel beim SSV Reutlingen.

Bredlow fehlt angeschlagen

Dort stand der erst 17 Jahre alte Dennis Seimen zwischen den Pfosten. Fabian Bredlow, der im Verlauf der Vorsaison zum Stammkeeper befördert worden war, fehlte angeschlagen und Florian Müller hat den VfB in Richtung SC Freiburg verlassen.

Wohlgemuth ist auf der Suche nach einer Lösung, die "wirtschaftlich ausgewogen ist und im ersten Schritt auch unmittelbar hilft". Er könne "die Erwartungshaltung bremsen", dass zeitnah ein neuer Torhüter zum VfB stoßen wird. Zumal ein erstes Angebot des VfB für eine Leihe von Nübel nach einem Bericht der "Bild" vonseiten der Bayern abgelehnt worden sein soll. (dpa)