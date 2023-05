VfB Stuttgart zieht Kaufoption bei Stürmer Guirassy

Der VfB Stuttgart zieht die vereinbarte Kaufoption bei Stürmer Serhou Guirassy. Der bisher vom französischen Erstligisten Stade Rennes ausgeliehene Torjäger stimmte einem ligaunabhängigen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 zu.

Das teilte der Club einen Tag vor dem Hinspiel in der Relegation gegen den Hamburger SV am Donnerstagabend (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) mit. Guirassy kam als Ersatz des nach England gewechselten Sasa Kalajdzic an den Neckar und war in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga Stuttgarts bester Torschütze mit elf Treffern in 22 Spielen. Die Kaufoption soll Medienberichten zufolge bei neun Millionen Euro liegen.

"Serhou hat seine Qualitäten in den vergangenen Wochen und Monaten hinlänglich unter Beweis gestellt, nicht nur seine Torquote ist überzeugend", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. "Es ist ein gutes Signal, dass wir uns jetzt mit Serhou auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit verständigen konnten." (dpa)