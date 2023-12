VfB-Trainer drückt U17 die Daumen - "Macht richtig Spaß"

Die U17-Nationalmannschaft bestreitet das WM-Finale gegen Frankreich. Auch VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ist gespannt.

Stuttgart. Auch VfB Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß ist angetan von der deutschen U17-Nationalmannschaft und wird für das Finale bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Indonesien die Daumen drücken.

"Die Mannschaft macht richtig Spaß. Ich finde, dass sie ein paar Tugenden gezeigt haben, die für uns standen. Es ist richtig gut mit anzuschauen", sagte der 41-Jährige vom Bundesligisten VfB Stuttgart. "Samstag, 13.00 Uhr werde ich sicher auch vor dem Fernseher sitzen", kündigte er mit Blick auf das Endspiel gegen Frankreich an. Am Samstagabend trifft der VfB in der Bundesliga auf Werder Bremen.

Die Mannschaft habe "keinen leichten Weg" bis ins Endspiel gehabt und sei im Halbfinale "sehr nervenstark" gewesen, sagte Hoeneß. Direkt nach dem Training am Dienstag habe er sich zu einer kleineren Gruppe von VfB-Profis gesellt, die am Handy das Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Argentinien verfolgt habe.

"Dann haben wir gemeinsam einen kurzen Jubelschrei losgelassen", berichtete Hoeneß. Aus dem Nachwuchs des VfB gehört Verteidiger Maximilian Herwerth zum WM-Kader und kam im Turnierverlauf mehrfach als Einwechselspieler zum Einsatz. (dpa)