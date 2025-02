VfB-Transfers: Jeltsch und Jaquez kommen - Rouault geht

Beim VfB Stuttgart ist am letzten Tag der Winter-Transferperiode viel los. Neben dem Schweizer Jaquez kommt auch U17-Weltmeister Jeltsch, für Rouault geht es zurück in die Heimat.

Stuttgart.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat U17-Weltmeister Finn Jeltsch vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg verpflichtet. Der 18 Jahre alte Verteidiger erhielt nach Angaben des VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Mehrere Medien hatten zuvor schon über den Wechsel berichtet. Laut dem Fachmagazin "Kicker" soll die Ablösesumme für das Talent bei knapp zehn Millionen Euro liegen.

Eine weitere Verstärkung für die Abwehr machte der VfB durch die Verpflichtung des Schweizers Luca Jaquez vom FC Luzern perfekt. Dagegen wird Anthony Rouault die Schwaben Richtung Stade Rennes verlassen, wie der Club ebenfalls mitteilte. Schätzungsweise 15 Millionen Euro soll der VfB für den Franzosen einstreichen.

U17-Weltmeister beim Club ein Leistungsträger

Jeltsch ist für den VfB eine Investition für die Zukunft. Er war knapp zehn Jahre beim 1. FC Nürnberg. Seit der Rückrunde der vergangenen Saison war er ein Leistungsträger beim Club. In dieser Spielzeit kam Jeltsch in 18 Zweitliga-Spielen (ein Tor) zum Einsatz.



Mit der deutschen U17 gewann er 2023 erst den EM-, dann den WM-Titel. In beiden Endspielen gegen Frankreich stand er die gesamte Spielzeit über auf dem Platz.

Der 21-jährige Jaquez unterschrieb einen Vertrag bis 2029. In Luzern hatte er sich zum Stammspieler entwickelt und schon 59 Mal in der höchsten Klasse gespielt. (dpa)