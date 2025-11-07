Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • VfB überrascht von DFB-Kader - Stiller: "Kein Kommentar"

Angelo Stiller fehlt im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Angelo Stiller fehlt im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Bild: Tom Weller/dpa
Angelo Stiller fehlt im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Angelo Stiller fehlt im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Bild: Tom Weller/dpa
Fußball
VfB überrascht von DFB-Kader - Stiller: "Kein Kommentar"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Angelo Stiller nicht im DFB-Kader? Das kommt für den VfB Stuttgart unerwartet. Der Mittelfeldspieler möchte sich nicht äußern. Sein Trainer ergreift das Wort.

Stuttgart.

Der Verzicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Mittelfeldspieler Angelo Stiller für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele hat dessen Verein VfB Stuttgart überrascht. Stillers Bedeutung für den VfB "könnte größer nicht sein", begründete VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 2:0 (0:0) des DFB-Pokalsiegers in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam. 

Stiller sei ein "sehr zentraler Spieler", der den Spielstil des Bundesliga-Vierten präge. "Ich hätte damit nicht gerechnet", sagte Hoeneß deswegen zu Stillers Fehlen im Kader der DFB-Elf. "Trotzdem ist es jetzt so, und wir werden auch natürlich dabei bleiben, dass wir da keine Dinge infrage stellen", so der VfB-Coach.

Trainer Sebastian Hoeneß ist verwundert, dass Angelo Stiller nicht für die Länderspiele nominiert ist.
Trainer Sebastian Hoeneß ist verwundert, dass Angelo Stiller nicht für die Länderspiele nominiert ist. Bild: Tom Weller/dpa
Trainer Sebastian Hoeneß ist verwundert, dass Angelo Stiller nicht für die Länderspiele nominiert ist.
Trainer Sebastian Hoeneß ist verwundert, dass Angelo Stiller nicht für die Länderspiele nominiert ist. Bild: Tom Weller/dpa

Stiller selbst wollte sich nicht dazu äußern, dass er für die beiden Partien am 14. November in Luxemburg sowie gegen die Slowakei drei Tage später in Leipzig nicht zum Nationalmannschafts-Aufgebot gehört. "Haben wir intern besprochen. Das muss reichen", sagte er bei RTL. Auf weitere Nachfragen reagierte Stiller mit: "Kein Kommentar."

Hoeneß: "Sportliche Antworten geben"

Bundestrainer Nagelsmann berücksichtigte diesmal nur Flügelspieler Jamie Leweling und Torwart Alexander Nübel vom VfB Stuttgart. Auch Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav stehen erneut nicht im Kader. 

"Wir wollen jetzt sportliche Antworten geben. Zusammen mit den Jungs, zusammen mit der Mannschaft, erfolgreich sein. Und dann, bin ich mir sicher, führt so ein Weg auch wieder zurück", meinte Hoeneß. Die Schwaben haben vor der Länderspiel-Pause am Sonntag in der Fußball-Bundesliga den FC Augsburg zu Gast.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:27 Uhr
4 min.
Gestalten statt verwalten: Neuendorf bleibt DFB-Boss
Bernd Neuendorf (v.r.) ist auf dem DFB-Bundestag im Amt des Präsidenten bestätigt worden.
Bernd Neuendorf geht in seine zweite Amtszeit als DFB-Präsident. Der 64-Jährige will den Verband nach Jahren der Konsolidierung fit für die Zukunft machen.
Eric Dobias und Ulrike John, dpa
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
31.10.2025
3 min.
"Mannschaft der Stunde" - VfB vor Prüfstein bei RB Leipzig
Der nächste Streich gegen RB? Sebastian Hoeneß führte den VfB zuletzt zu vier Siegen gegen Leipzig.
Kommt jetzt erst der erste richtige Gradmesser für den VfB? Der Pokalsieger ist zu Gast bei RB Leipzig. Trainer Sebastian Hoeneß bleibt trotz des anstehenden anspruchsvollen Programms gelassen.
23:08 Uhr
4 min.
Dank El Khannouss und Undav - VfB siegt spät gegen Feyenoord
Bilal El Khannouss jubelt nach seinem Tor
Der VfB Stuttgart drohte mit einem torlosen Remis in der Europa League weiter unter Druck zu geraten. Doch späte Tore lassen den Pokalsieger doch noch jubeln.
Kristina Puck und Sara Harbrecht, dpa
Mehr Artikel