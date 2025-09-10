Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • VfL Wolfsburg holt Dänen-Rekordmann Eriksen

Christian Eriksen wird mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Bild: Dave Thompson/AP/dpa
1. Bundesliga
VfL Wolfsburg holt Dänen-Rekordmann Eriksen
Ein Star für die Bundesliga. Der VfL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen. Und der freut sich auf einige Landsmänner.

Wolfsburg.

Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den dänischen Rekordnationalspieler Christian Eriksen verpflichtet. Der 33-Jährige unterschrieb einen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2027 gültig ist. Neben seinen fußballerischen Leistungen und Erfolgen ist Eriksen vielen Fußball-Fans wegen seines Herzstillstandes während eines Spiels mit Dänemark bei der EM 2021 in Erinnerung. 

Eriksen bekam wenig später einen ICD-Defibrillator eingesetzt, der einem Herzschrittmacher ähnelt. Er wird bei Menschen implantiert, die ein erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen haben. 

"Für mich ist der VfL Wolfsburg die erste Station in der Bundesliga – auf dieses neue Abenteuer freue ich mich sehr", sagte Eriksen zu seinem Wechsel nach Deutschland: "Dass zahlreiche mir aus der dänischen Nationalmannschaft bekannte Gesichter im Kader stehen, macht den VfL für mich besonders attraktiv." 

144 Länderspiele, drei Welt- und drei Europameisterschaften 

Er hatte zuletzt für Manchester United gespielt, sein Vertrag dort war nach dem Ende der vergangenen Saison nicht verlängert worden. Viele Jahre hatte er in der Premiere League auch für Tottenham Hotspur gespielt. Zu seinen weiteren Stationen zählten unter anderem Ajax Amsterdam und Inter Mailand. 

"Mit Christian Eriksen bekommen wir einen Spieler, der auf höchstem Niveau alles gesehen und erlebt hat", sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz über Eriksen, der 144 Mal für Dänemark spielte. Er war bei drei Welt- und bei drei Europameisterschaften dabei. Insgesamt erzielte der Offensivspieler für sein Heimatland 46 Tore. 

Von dem bevorstehenden Wechsel hatten zuvor das dänische "Tipsbladet" und der "Kicker" berichtet. (dpa)

