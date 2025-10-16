Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Videobeweis in der Nachspielzeit rettet Bayern gegen Juve

Pernille Harder traf per Kopf zum 1:0 für die Münchnerinnen.
Pernille Harder traf per Kopf zum 1:0 für die Münchnerinnen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Bereitete das 1:0 vor: Bayerns Klara Bühl (r.).
Bereitete das 1:0 vor: Bayerns Klara Bühl (r.). Bild: Sven Hoppe/dpa
Zurück in der Champions League: Lena Oberdorf.
Zurück in der Champions League: Lena Oberdorf. Bild: Sven Hoppe/dpa
Pernille Harder traf per Kopf zum 1:0 für die Münchnerinnen.
Pernille Harder traf per Kopf zum 1:0 für die Münchnerinnen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Bereitete das 1:0 vor: Bayerns Klara Bühl (r.).
Bereitete das 1:0 vor: Bayerns Klara Bühl (r.). Bild: Sven Hoppe/dpa
Zurück in der Champions League: Lena Oberdorf.
Zurück in der Champions League: Lena Oberdorf. Bild: Sven Hoppe/dpa
Fußball
Videobeweis in der Nachspielzeit rettet Bayern gegen Juve
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Münchner Fußballerinnen zittern in ihrem ersten Champions-League-Heimspiel der Saison bis zum Schluss. Gegen Juventus Turin entscheidet ein umstrittenes Schüller-Tor.

München.

Die Bayern-Fußballerinnen können in der Champions League doch noch gewinnen - und das höchst dramatisch. Nach saisonübergreifend vier Königsklassen-Niederlagen in Folge siegte der deutsche Meister in der Nachspielzeit 2:1 (1:1) gegen Juventus Turin. Pernille Harder (11. Minute) und die eingewechselte Lea Schüller (90.+5) trafen im Stadion am Bayern-Campus. Für den italienischen Meister erzielte Eva Schatzer (17.) das zwischenzeitliche 1:1. Zum Auftakt hatten die Münchnerinnen beim FC Barcelona ein 1:7 kassiert.

Als schon vieles für die nächste Münchner Enttäuschung sprach, musste tief in der Nachspielzeit der Videobeweis über das 2:1 entscheiden. Eine Torlinientechnik gibt es in der Champions League der Fußballerinnen nicht. Glück für die Heimelf: der VAR sah den Ball knapp über der Linie, nachdem Schüller das Spielgerät an Juve-Torhüterin Pauline Peyraud-Magnin vorbeigespitzelt hatte. Auf den TV-Bildern war die Szene nicht aufzulösen.

Eberl sieht nur vor der Pause gute Münchnerinnen

Vor den Augen von Sportvorstand Max Eberl und Präsident Herbert Hainer machten die Münchnerinnen vor der Pause zunächst vieles richtig, hatten mehr Ballbesitz und die besseren Chancen. Nach perfekter Vorlage von Tempodribblerin Klara Bühl vollendete Harder aus wenigen Metern per Kopf zur verdienten Führung. Momoko Tanikawa und Mittelfeld-Antreiberin Georgia Stanway trafen nur die Latte.

Bereitete das 1:0 vor: Bayerns Klara Bühl (r.).
Bereitete das 1:0 vor: Bayerns Klara Bühl (r.). Bild: Sven Hoppe/dpa
Bereitete das 1:0 vor: Bayerns Klara Bühl (r.).
Bereitete das 1:0 vor: Bayerns Klara Bühl (r.). Bild: Sven Hoppe/dpa

Juventus reichte ein genialer Moment zum Ausgleich: Schatzer schlenzte einen Freistoß aus 18 Metern mit ihrem starken linken Fuß sehenswert ins Netz. Bayern-Torhüterin Maria Luisa Grohs - sie vertrat die am Sprunggelenk verletzte DFB-Keeperin Ena Mahmutovic - flog vergebens.

Erstes Champions-League-Spiel für Oberdorf seit 2023

Nach der Pause vergab zunächst Bühl die große Möglichkeit zur erneuten Führung, als sie eine Flanke von Giulia Gwinn aus spitzem Winkel neben das Tor setzte. Viel mehr boten die zunehmend ideenlos wirkenden Münchnerinnen aber nicht.

Unter anderem mit der Hereinnahme der Nationalspielerinnen Schüller und Lena Oberdorf versuchte Trainer José Barcala frische Impulse zu setzen. Für Oberdorf war es der erste Champions-League-Einsatz seit dem Finale im Juni 2023 mit dem VfL Wolfsburg gegen Barcelona (2:3). Doch auch ihr Mitwirken brachte diesmal nicht die erhoffte Durchschlagskraft - dafür der Videobeweis. 

Zurück in der Champions League: Lena Oberdorf.
Zurück in der Champions League: Lena Oberdorf. Bild: Sven Hoppe/dpa
Zurück in der Champions League: Lena Oberdorf.
Zurück in der Champions League: Lena Oberdorf. Bild: Sven Hoppe/dpa

Nächster Bayern-Gegner in der Champions League ist am 12. November Titelverteidiger Arsenal London. Das Spiel findet in der Allianz Arena statt. In der Bundesliga geht es für die Münchnerinnen am Sonntag gegen den 1. FC Köln weiter. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
07.10.2025
2 min.
1:7-Debakel: FC Barcelona führt Bayern-Frauen vor
Die vielfach ausgezeichneten Aitana Bonmatí und Alexia Putellas jubeln auch gegen den FC Bayern (Archivbild)
Die Bayern-Frauen erleben gegen den FC Barcelona mit seinen spanischen Kurzpass-Künstlerinnen einen Klassenunterschied. Auch eine Ex-Wolfsburgerin schenkt den Münchnerinnen ein.
11.10.2025
3 min.
3:1 in Wolfsburg: Bayern-Frauen gewinnen Topspiel
Bayern-Torschützin Klara Bühl (l).
Noch am Dienstag hieß es 1:7 in der Champions League. Doch von diesem Debakel haben sich die Fußballerinnen des FC Bayern gut erholt. Sie gewannen erneut den Klassiker der Frauen-Bundesliga.
Mehr Artikel