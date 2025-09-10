Viel Lob für Tuchel nach 5:0: "Unterhaltsam und überzeugend"

Der deutsche Coach Thomas Tuchel fährt mit England einen klaren Sieg in Serbien ein. Nach viel Kritik zeigt sich die englische Presse nach dem 5:0 versöhnlich.

London. Trainer Thomas Tuchel ist nach der 5:0-Gala der englischen Fußball-Nationalmannschaft in Serbien mit viel Lob bedacht worden. "Es war die Nacht, in der Thomas Tuchel den Wendepunkt seiner Zeit in England einleitete, an dem all die Kritik, die ihn bis nach Belgrad verfolgt hatte, scheinbar in Vergessenheit geriet", schrieb der englische "Guardian" nach dem lockeren Sieg, der die Three Lions in der WM-Qualifikation näher an das Turnier im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko brachte.

"Genial und rücksichtslos"

Die Tageszeitung "The Sun" sah die "mit Abstand die beeindruckendste Leistung" der Engländer unter ihrem deutschen Chefcoach. "In den vorherigen Qualifikationsspielen gegen Albanien, Lettland und zweimal gegen Andorra konnte Tuchels Mannschaft die Fans nicht wirklich begeistern. Dieses Spiel hingegen war sowohl unterhaltsam als auch überzeugend", schrieb das Blatt. Der "Mirror" sah einen "Fünf-Sterne-Auftritt" und urteilte über das Spiel des Teams: "Genial und rücksichtslos."

England holte den fünften Sieg im fünften Qualifikationsspiel. Bayern-Stürmer Harry Kane (33. Minute), Noni Madueke (35.), Ezri Konsa (52.), Marc Guehi (75.) und Marcus Rashford (90./Foulelfmeter) erzielten die Treffer gegen die davor noch ungeschlagenen Serben. "Wir haben eine sehr starke Leistung gezeigt", sagte der 52-jährige Tuchel: "Ich denke, das war Teamarbeit in ihrer reinsten Form. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und zu den richtigen Zeitpunkten die richtige Intensität gezeigt."

"Fans dürfen endlich wieder träumen"

England habe gegen die Serben "eine brillante Leistung" gezeigt, schrieb die "Times" und ergänzte: "Die Ära von Thomas Tuchel hat begonnen." Der "Telegraph" kam zu dem Urteil: "Unter Thomas Tuchel dürfen die Fans endlich wieder träumen, nachdem England Serbien deutlich geschlagen hat." (dpa)