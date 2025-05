Vier Tore im Sommerkick zwischen Regensburg und Karlsruhe

Jahn Regensburg ist schon abgestiegen, der Karlsruher SC ohne Chance im Aufstiegskampf. Dennoch bekommen die Fans am vorletzten Spieltag einiges geboten.

Regensburg.

Nach einem unterhaltsamen Sommerkick bei Absteiger Jahn Regensburg beendet der Karlsruher SC diese Zweitligasaison wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz. Dank eines abwechslungsreichen 2:2 (2:1) am vorletzten Spieltag in der Oberpfalz landet die Mannschaft von Trainer Christian Eichner wie schon in den beiden vergangenen Spielzeiten unter den besten neun Mannschaften.