Vier Tore, kein Sieger: 2:2 zwischen KSC und Kaiserslautern

Zweimal legt der Karlsruher SC im Südwest-Duell vor, zweimal zieht der 1. FC Kaiserslautern nach. Das Ergebnis bringt keine der beiden Mannschaften im Kampf um den Aufstieg weiter.

Karlsruhe. Vier Tore, aber kein Sieger im Südwest-Duell zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern: Durch das umkämpfte 2:2 (1:1) erhielten die Aufstiegshoffnungen der beiden Fußball-Zweitligisten Dämpfer.

Karlsruhes Rückstand auf den Relegationsrang beträgt bei noch zwei ausstehenden Spielen schon vier Zähler. Kaiserslautern hat zwei Punkte mehr auf dem Konto. Es war das erste Unentschieden unter Trainer Torsten Lieberknecht, der als Nachfolger von Markus Anfang bei seiner Premiere als FCK-Coach einen 2:1-Erfolg gegen Schalke feiern durfte.

Viele Zweikämpfe, aber auch Chancen

Die Gäste begannen vor 32.190 Zuschauern zwar zielstrebiger, jedoch gerieten sie schon nach zehn Minuten in Rückstand. Louey Ben Farhat erzielte das 1:0 für den KSC. Die Partie war von vielen Zweikämpfen geprägt. Allerdings wurde es auch in den Strafräumen immer wieder gefährlich. Während Dzenis Burnic an FCK-Torhüter Julian Krahl scheiterte (27.), gelang Jan Elvedi auf der Gegenseite nach einem Eckball der verdiente Ausgleich (31.).

Auch nach Wiederbeginn ging es intensiv weiter. Der KSC legte durch Sebastian Jung erneut vor (58.). Die Gastgeber schafften es aber wieder nicht, die Führung zu behaupten. Diesmal durfte sich Daniel Hanslik als Torschütze feiern lassen (64.). In einer rasanten Schlussphase verpassten beide Teams den Siegtreffer. (dpa)