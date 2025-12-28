MENÜ
Ein echtes Glücksschwein für den viermaligen Tourneesieger.
Ein echtes Glücksschwein für den viermaligen Tourneesieger. Bild: Imago
Jens Weißflog 1980 in Oberstdorf – bei seinem ersten Tourneespringen, damals natürlich noch im Parallelstil.
Jens Weißflog 1980 in Oberstdorf – bei seinem ersten Tourneespringen, damals natürlich noch im Parallelstil. Bild: imago
Jens Weißflog bei der Tournee 1994/95: Gut gewachst ist halb gewonnen.
Jens Weißflog bei der Tournee 1994/95: Gut gewachst ist halb gewonnen. Bild: imago
Authentisch: Jens Weißflog funkte zu Bundestrainer Reinhard Heß: „Das haben wir dem Ottesen, dem Arschloch zu verdanken.“
Authentisch: Jens Weißflog funkte zu Bundestrainer Reinhard Heß: „Das haben wir dem Ottesen, dem Arschloch zu verdanken.“ Bild: imago
Jens Weißflog, auf den Schultern von Teamkollege Gerd Siegmund und Co-Trainer Wolfgang Steiert, nach seinem historischen vierten Tourneetriumph, der sich in wenigen Tagen zum 30. Mal jährt.
Jens Weißflog, auf den Schultern von Teamkollege Gerd Siegmund und Co-Trainer Wolfgang Steiert, nach seinem historischen vierten Tourneetriumph, der sich in wenigen Tagen zum 30. Mal jährt. Bild: Imago
Wintersport
Vierschanzentournee: A...loch, Jeans-Garage, Zahn-OP: Jens Weißflogs fünf emotionalste Momente
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Erzgebirger konnte viermal den Schanzen-Grand-Slam gewinnen, so oft wie kein anderer Deutscher. Dabei erlebte der heute 61-Jährige extreme Höhen, aber auch Tiefen.

Die Weitenjagd auf den Goldenen Adler beginnt am Montag in Oberstdorf mit dem ersten Wettbewerb. Der deutsche Rekordsieger der Vierschanzentournee, Jens Weißflog aus Oberwiesenthal, hat ein Exemplar in seinem hoteleigenen Skimuseum stehen. Für die „Freie Presse“ erinnert sich der „Floh vom Fichtelberg“ an die emotionalsten Momente bei 16...
