Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Vierschanzentournee der Frauen ab 2026 geplant

Katharina Schmid kämpft seit Jahren für eine Vierschanzentournee der Frauen. (Archivfoto)
Katharina Schmid kämpft seit Jahren für eine Vierschanzentournee der Frauen. (Archivfoto) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Katharina Schmid kämpft seit Jahren für eine Vierschanzentournee der Frauen. (Archivfoto)
Katharina Schmid kämpft seit Jahren für eine Vierschanzentournee der Frauen. (Archivfoto) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Wintersport
Vierschanzentournee der Frauen ab 2026 geplant
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Endlich ist es so weit: Ab 2026/27 sollen erstmals auch die Frauen an allen vier Orten der Vierschanzentournee springen. Dafür haben die Skispringerinnen lange gekämpft.

Berlin.

Der Weg für eine Vierschanzentournee der Skispringerinnen ist nach einer langen Zeit des Wartens endlich frei. Zur 75. Ausgabe der Männer sollen ab der Saison 2026/27 auch die Frauen an allen vier Tournee-Orten in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen springen. 

"Dafür haben wir uns sehr lang eingesetzt - schön, wenn das so kommt. Ich glaub’s tatsächlich aber erst, wenn‘s so weit ist", sagte Deutschlands Top-Skispringerin Katharina Schmid. Schmid hatte sich in den vergangenen Jahren besonders für eine Einführung des Traditionsevents für die Frauen eingesetzt.

Möglich macht das eine Einigung zwischen dem Österreichischen Skiverband und dem Land Tirol für die Finanzierung einer neuen Flutlichtanlage im Bergisel-Stadion in Innsbruck. Das war eine Voraussetzung, die bislang das größte Hindernis für die Integration der Frauenwettkämpfe darstellte. "Ich hoffe sehr, dass zeitnah der Weltverband Fis, die nationalen Verbände und die vier Organisationskomitees zu einer gemeinsamen Vereinbarung kommen können", sagte Horst Hüttel als Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV). Sein Verband habe bereits eine Basis gelegt.

Alle Schanzen mit Flutlicht

"Das sind fantastische Neuigkeiten und genau das Signal, auf das wir so lange gewartet haben. Damit wird die 75. Vierschanzentournee 2026/27 in die Geschichte eingehen. Toll, dass nun auch dieses letzte Fragezeichen eliminiert wurde", sagte Tournee-Präsident Manfred Schützenhofer in einer Mitteilung.

Da künftig alle vier Tournee-Schanzen mit Flutlicht ausgestattet sein werden, haben die Verantwortlichen um Fis-Renndirektor Sandro Pertile und die lokalen Organisationskomitees mehr Spielraum für die Integration der Frauenwettkämpfe in das Tournee-Programm, hieß es weiter. 

Bis jetzt gibt es nur die Two-Nights-Tour mit Springen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf für die Frauen. (Archivfoto)
Bis jetzt gibt es nur die Two-Nights-Tour mit Springen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf für die Frauen. (Archivfoto) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Bis jetzt gibt es nur die Two-Nights-Tour mit Springen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf für die Frauen. (Archivfoto)
Bis jetzt gibt es nur die Two-Nights-Tour mit Springen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf für die Frauen. (Archivfoto) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im vergangenen Winter hatte Pertile zudem erklärt, dass auch der Weltcup der Frauen und Männer ab der kommenden Saison parallel an denselben Schauplätzen stattfinden soll. Stück für Stück wurde der Kalender bereits über die vergangenen Jahre angeglichen.

Frauenwettkampf am Qualifikationstag der Männer

Nach jetzigem Stand sollen an allen Tournee-Orten die Frauenwettbewerbe am Qualifikationstag der Männer stattfinden. So war es in Garmisch-Partenkirchen bereits bei der Two-Nights-Tour der Frauen. 

Auch in diesem Winter kämpfen die weltbesten Skispringerinnen am 31. Dezember ab 13.00 Uhr um den Sieg in Garmisch-Partenkirchen, während die Männer ab 16.00 Uhr die Qualifikation austragen. Ihr zweite Springen absolvieren Schmid und Co. dann am 1. Januar in Oberstdorf. 

Die vom DSV, dem SC Partenkirchen und dem Skiclub Oberstdorf ausgerichtete Two-Nights-Tour, die in diesem Winter zum dritten Mal stattfindet, ebnete den Weg für eine gemeinsame Vierschanzentournee für Männer und Frauen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:37 Uhr
6 min.
Erster Biathlon-Winter ohne Dahlmeier: "Wird brutal fehlen"
Laura Dahlmeier, die Ende Juli beim Bergsteigen tödlich verunglückte, war auch als ZDF-Expertin beliebt. (Archivfoto)
Laura Dahlmeier war nach ihrer Erfolgskarriere TV-Expertin. Sie wurde geschätzt, vor allem für ihre Menschlichkeit. Nach ihrem Tod hinterlässt sie eine Lücke, die so schnell nicht geschlossen wird.
Sandra Degenhardt und Thomas Wolfer, dpa
16:56 Uhr
2 min.
Mick Schumacher: IndyCar-Wechsel macht Formel-1-Tür nicht zu
Mick Schumacher fährt in der IndyCar-Serie auch wieder im Einsitzer wie in der Formel 1. (Archivfoto)
Der Rennfahrer wechselt die Serie. Einen Tag nach der Verkündung äußert er sich auch zu den Rückkehrchancen in die Formel 1.
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:55 Uhr
5 min.
USA und Ukraine einig über Friedensplan - was sagt Moskau?
Washington und Kiew sind sich in den wichtigsten Punkten eines Friedensplans einig. (Archivbild)
Die Ukraine stimmt den zentralen Punkten des US-Friedensplans zu. Kiew deutet die nächsten Schritte an - in Europa geht es derweil um Sicherheitsgarantien.
14:43 Uhr
2 min.
Doping-Sperre: Olympiasiegerin Carl schreibt Olympia ab
Victoria Carl wird aller Voraussicht nach nicht bei den Olympischen Winterspielen 2026 an den Start gehen. (Archivbild)
Langläuferin Victoria Carl gewann 2022 Olympia-Gold in Peking. Nach ihrem positiven Dopingtest verpasst sie nun einem Bericht zufolge nach aktuellem Verfahrensstand die Winterspiele in Italien.
Mehr Artikel