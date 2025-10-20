Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Vierte NHL-Pleite für Boston-Trainer Sturm in Serie

Die Boston Bruins verloren mit Trainer Marco Sturm zum vierten Mal hintereinander.
Die Boston Bruins verloren mit Trainer Marco Sturm zum vierten Mal hintereinander. Bild: Melissa Majchrzak/AP/dpa
Die Boston Bruins verloren mit Trainer Marco Sturm zum vierten Mal hintereinander.
Die Boston Bruins verloren mit Trainer Marco Sturm zum vierten Mal hintereinander. Bild: Melissa Majchrzak/AP/dpa
Wintersport
Vierte NHL-Pleite für Boston-Trainer Sturm in Serie
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Marco Sturm erlebt als erster deutscher NHL-Trainer nach gutem Start eine erste Krise. Ausgerechnet ein deutscher Nationalspieler leitetet die nächste Niederlage ein.

Salt Lake City.

Dem perfekten Start folgt die Pleiten-Serie: Trainer Marco Sturm und die Boston Bruins haben in der NHL zum vierten Mal hintereinander verloren. Bei den Utah Mammoth gab es für die Mannschaft des ersten deutschen Eishockey-Coaches in Nordamerikas Top-Liga ein 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Mit einer Bilanz von drei Siegen aus sieben Partien fielen die Bruins aus den Playoff-Rängen. Ausgerechnet Nationalspieler JJ Peterka bereitete den Siegtreffer der Gastgeber durch Dylan Guenther im Schlussdrittel vor.

Dennoch zeigte sich Ex-Bundestrainer Sturm besänftigter als nach dem 1:4 bei den Colorado Avalanche einen Tag zuvor. "Wir haben es nicht verdient, mit leeren Händen nach Hause zu gehen. Ich fand, unsere Jungs haben heute richtig gut gespielt. Sie haben von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben", erklärte der frühere NHL-Profi nach dem erneuten Rückschlag in Utah. 

Boston-Star trifft nach Sturm-Kritik

Nach dem Colorado-Match kritisierte Sturm seine Stars um den Tschechen David Pastrnak. "Unsere besten Jungs waren eben diesmal nicht die besten Jungs", monierte der Bruins-Trainer. Pastrnak zeigte sich gegen Utah dagegen mit zwei Toren von seiner besseren Seite. "Es war ein viel besseres Spiel als zuletzt", sagte Pastrnak.

Zwei Tore von David Pastrnak waren für die Boston Bruins zu wenig.
Zwei Tore von David Pastrnak waren für die Boston Bruins zu wenig. Bild: Melissa Majchrzak/AP/dpa
Zwei Tore von David Pastrnak waren für die Boston Bruins zu wenig.
Zwei Tore von David Pastrnak waren für die Boston Bruins zu wenig. Bild: Melissa Majchrzak/AP/dpa

Am Dienstag (Ortszeit) kommt es in Boston zum Krisen-Duell mit Meister Florida. Auch die Panthers verloren nach drei Siegen zum Auftakt die folgenden vier Spiele. "Wir müssen uns jetzt neu aufstellen", forderte Pastrnak. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
08:12 Uhr
4 min.
Marco Sturm schreibt NHL-Geschichte - Traumstart in Boston
Marco Sturm hat derzeit gut lachen als Cheftrainer der Boston Bruins.
Marco Sturm wurde als erster gebürtiger Deutscher Cheftrainer in der NHL – und startet mit Boston furios in die Saison. Auch Leon Draisaitl ist beeindruckt.
Carsten Lappe, dpa
09.10.2025
2 min.
Trotz 400. NHL-Tor und 3:0-Führung: Niederlage für Draisaitl
Leon Draisaitl (links) hat das 400. NHL-Tor seiner Karriere erzielt.
Zum NHL-Auftakt gelingt Leon Draisaitl gleich ein besonderer Treffer. Doch zum Sieg reicht das nicht. Marco Sturm startet mit einem Erfolg in seine erste Saison als NHL-Chefcoach.
Mehr Artikel