  Vierte Pleite in Serie für Liverpool - 1:2 gegen Man United

Bryan Mbeumo erzielte in Liverpool die 1:0-Führung für Manchester United.
Bryan Mbeumo erzielte in Liverpool die 1:0-Führung für Manchester United. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Liverpool's Alexis Mac Allister konnte nach einer Kopfverletzung mit Verband weiterspielen.
Liverpool's Alexis Mac Allister konnte nach einer Kopfverletzung mit Verband weiterspielen. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Nach der vierten Niederlage in Serie steckt Trainer Arne Slot mit dem FC Liverpool in der Krise.
Nach der vierten Niederlage in Serie steckt Trainer Arne Slot mit dem FC Liverpool in der Krise. Bild: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Fußball
Vierte Pleite in Serie für Liverpool - 1:2 gegen Man United
Der FC Liverpool steckt in der Krise. Beim Erzrivalen Manchester United kassiert der englische Fußballmeister bereits die vierte Niederlage in Serie. Florian Wirtz kommt erst spät aufs Feld.

Liverpool.

Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat das Prestigeduell der Rekordchampions gegen Manchester United verloren. Das Team um den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz unterlag im eigenen Stadion mit 1:2 (0:1) gegen den Erzrivalen. Nach der vierten Niederlage in Serie - der dritten in der Premier League - stecken die Reds in der Krise.

Liverpool trifft dreimal Aluminium

Bryan Mbeumo (2. Minute) und Harry Maguire (84.) erzielten die Tore zum etwas glücklichen Sieg für Man United, dem ersten in Anfield seit fast zehn Jahren. Cody Gakpo (78.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich für den über weite Strecken spielbestimmenden Meister.

Die Gastgeber ließen sich von dem frühen Rückschlag nicht beirren und dominierten das Spielgeschehen, während Manchester vor allem auf Konter lauerte. Liverpool drängte auf den Ausgleich, scheiterte jedoch mehrfach am Aluminium – allein Cody Gakpo traf dreimal den Pfosten - und an United-Keeper Senne Lammens, der eine starke Leistung zeigte.

Wirtz erst nach einer Stunde eingewechselt

Die Einwechslung von Florian Wirtz und insbesondere des Ex-Frankfurters Hugo Ekitiké brachte nach einer guten Stunde neuen Schwung in Liverpools Angriffsbemühungen. Den hochverdienten Ausgleichstreffer erzielte dann aber Gakpo nach Vorlage des ebenfalls eingewechselten Federico Chiesa.

Liverpool ließ danach nicht locker und spielte auf Sieg. Doch nach einer Ecke für Man United prallte ein Schuss von Mbeumo zunächst von Chiesa ab, landete dann aber bei Bruno Fernandes, dessen Vorlage Maguire per Kopf verwertete. Zuletzt hatte Manchester United im Januar 2016 in Liverpool gewonnen.

Rückstand auf Arsenal jetzt vier Punkte

Bitter für die Reds: Obendrein musste Ryan Gravenberch nach einem unglücklichen Umknicken kurz nach der Pause ausgewechselt werden. Während Man United in dieser Saison langsam in Fahrt kommt, verliert Liverpool vorerst den Anschluss an die Tabellenspitze. Der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal betrug nach dem Spiel schon vier Punkte. (dpa)

