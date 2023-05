Virkus setzt weiter auf Farke: "Hat Chance verdient"

Roland Virkus, Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, hat Cheftrainer Daniel Farke trotz einer mittelmäßigen Zwischenbilanz den Rücken gestärkt.

"Daniel hat gezeigt, dass er es meistern kann und dass er diese Chance verdient hat", erklärte Virkus und bekräftige, mit Farke auch die nächste Saison zu planen. Die Borussia rangiert nach 30 Spieltagen abgeschlagen von den Europacup-Rängen auf Tabellenplatz zehn und hinter den eigenen sportlichen Erwartungen. "Natürlich sind wir mit dieser Saison nicht zufrieden, sagte der Sportdirektor.

Virkus setzt darauf, dass Farke ebenso wie bei einer seiner vorherigen Stationen bei Norwich City in England eine erfolgreiche Entwicklung gelingt. "In Norwich war eine Mannschaft im Neuaufbau. Die Situation ist ähnlich und zu vergleichen", meinte Virkus. Farke hatte einst den Zweitligisten Norwich in die Premier League geführt und vor Beginn der laufenden Saison bei der Borussia einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. Er wurde Nachfolger von Adi Hütter, von dem sich der Verein nach Platz zehn zum Abschluss der vorherigen Saison vorzeitig nach nur einem Jahr getrennt hatte.

Die laufende Spielzeit will der Sportdirektor nicht austrudeln lassen. "Es geht jetzt darum, die letzten Spiele hoch fokussiert anzugehen und maximal positiv zu gestalten, um mit einem besseren Gefühl aus dieser Saison zu gehen und dann im Sommer den Umbau einzuleiten", sagte Virkus vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky). (dpa)