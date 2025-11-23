Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Völler: Keine WM-Konsequenz für Adeyemi

Karim Adeyemi jubelt nach seinem Tor für Dortmund gegen Stuttgart.
Karim Adeyemi jubelt nach seinem Tor für Dortmund gegen Stuttgart. Bild: Bernd Thissen/dpa
Karim Adeyemi (m.) bei der Mitgliederversammlung des BVB.
Karim Adeyemi (m.) bei der Mitgliederversammlung des BVB. Bild: Bernd Thissen/dpa
Karim Adeyemi jubelt nach seinem Tor für Dortmund gegen Stuttgart.
Karim Adeyemi jubelt nach seinem Tor für Dortmund gegen Stuttgart. Bild: Bernd Thissen/dpa
Karim Adeyemi (m.) bei der Mitgliederversammlung des BVB.
Karim Adeyemi (m.) bei der Mitgliederversammlung des BVB. Bild: Bernd Thissen/dpa
1. Bundesliga
Völler: Keine WM-Konsequenz für Adeyemi
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Strafe für Karim Adeyemi spricht Rudi Völler von einer Erziehungsmaßnahme. Warum der DFB-Sportdirektor die sportlichen Perspektiven des BVB-Profis im Moment nicht infrage stellt.

Dortmund.

Für DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist die Causa Karim Adeyemi nach dem Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes gegen den BVB-Profi erledigt. WM-Konsequenzen bei der Nationalmannschaft muss der 23-Jährige demnach nicht befürchten. "Der Junge hat mehr als eine zweite Chance verdient. Das ist ein anständiger Kerl, er hat einen Fehler gemacht", sagte Völler in der Sendung "Bild Sport" bei Welt TV.

Völler: "Absolut glaubwürdig"

Der 65-Jährige wollte sich nicht an Diskussionen um den Inhalt der sogenannten "Mystery Box" beteiligen, die Adeyemi nach eigenen Angaben im Internet bestellt hatte und die ihm einen Strafbefehl eingebracht hatte. "Natürlich wusste er, dass es nicht wie ein Überraschungs-Ei ist, dass da ein kleines Auto drin ist. Das wusste er schon, aber er ist natürlich felsenfest davon ausgegangen, dass nichts Unerlaubtes oder Illegales drin ist und das ist auch absolut glaubwürdig", versicherte Völler.

Adeyemi hatte sich bei seinem Club und der Nationalmannschaft entschuldigt. "Anfang 2024 habe ich aus Leichtsinn und ohne wirklich drüber nachzudenken, was ich da tat, eine sogenannte „Mystery Box“ im Internet bestellt. Darin befanden sich auch Gegenstände, die waffenrechtlich nicht erlaubt sind. Viele Monate später wurde das Paket zugestellt, und es ist ungeöffnet bei der Polizei gelandet", hatte Adeyemi bei Instagram mitgeteilt, es sei "ein riesiger Fehler" gewesen.

Der Strafbefehl gegen Adeyemi mit einer festgesetzten Geldstrafe von 60 Tagessätzen war bereits am 30. Oktober rechtskräftig geworden. 

"Erziehungsmaßnahme" beim BVB

Er muss sich nun in Absprache mit seinem Club und dem DFB für ein soziales Projekt in der Dortmunder Nordstadt engagieren und demnächst mit Kindern gemeinsame Trainingseinheiten absolvieren. "Ich will es jetzt gar nicht Bestrafung nennen, mehr so eine Erziehungsmaßnahme, dass er jetzt für einen sozialen Zweck eine Jugendmannschaft trainieren wird", sagte Völler. 

Diese Maßnahme begrüße man beim DFB, man habe eine ähnliche Idee gehabt. Mit Blick auf die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada werde Adeyemi nun nach sportlichen Kriterien beurteilt. Beim 3:3 gegen den VfB Stuttgart, dem ersten Bundesliga-Spiel nach dem Wirbel, hatte der Offensivspieler ein Tor erzielt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
16:23 Uhr
3 min.
Wirbel um "Mystery Box" - Adeyemi reumütig nach Strafbefehl
Karim Adeyemi hat seinen Fehler bereut und wird sich sozial engagieren.
BVB-Profi Karim Adeyemi entschuldigt sich nach dem Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes - und gibt ein Versprechen ab. DFB und BVB haben sich ebenfalls eine Strafe überlegt.
Morten Ritter und Arne Richter, dpa
24.11.2025
3 min.
Vertrauter Dodiks gewinnt Wahl in serbischem Teil Bosniens
Sinisa Karan ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik.
Karan wird neuer Präsident der ethnisch vorwiegend serbischen Republika Srpska. Er ist ein Vertrauter von Ex-Präsident Dodik. Dieser war wegen seiner separatistischen Politik abgesetzt worden.
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
13:40 Uhr
2 min.
Keine sportlichen Konsequenzen für Adeyemi beim BVB
BVB-Coach Niko Kovac steht weiter hinter seinem Stürmer Karim Adeyemi. (Archivbild)
Karim Adeyemi bleibt trotz eines Strafbefehls wegen illegalen Waffenbesitzes Teil des BVB-Teams. Trainer Niko Kovac setzt auf Unterstützung statt Ausgrenzung.
Mehr Artikel