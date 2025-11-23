Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Völler über DFB-Nominierung für Karl: "Liegt an ihm"

Lennart Karl gilt als Kandidat für die Nationalmannschaft.
Lennart Karl gilt als Kandidat für die Nationalmannschaft.
1. Bundesliga
Völler über DFB-Nominierung für Karl: "Liegt an ihm"
Spielt Bayern Münchens Super-Teenager Lennart Karl bei der WM für Deutschland? DFB-Sportdirektor hält das für möglich. Doch es gibt auch Bedingungen.

Berlin.

Für DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist die erste Nominierung von Bayern-Jungprofi Lennart Karl für die deutsche Nationalmannschaft nur eine Frage der Zeit. "Es liegt an ihm selbst", sagte Völler "Bild Sport" bei Welt TV und lobte das 17 Jahre alte Ausnahmetalent: "Er wird immer besser. Wir alle in Deutschland freuen uns, dass wir solche Talente haben, die so eine Entwicklung nehmen."

Karl hat nach eigenen Angaben noch keinen Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann gehabt. Völler ließ anklingen, dass sich das im WM-Jahr 2026 aber ändern könnte, wenn Karl weiterhin überzeuge. Ob er ein paar Monate früher oder später nominiert wird, spielt laut Völler keine ganz so große Rolle. "Wenn er so weitermacht, dann ist es top", sagte Völler, gab aber auch zu bedenken: "Es wird sicher ein paar Wellentäler geben, wo es mal nicht so läuft."

Völler zurückhaltend über Debüt im A-Team: "Mal abwarten"

Am Samstag hatte Karl beim 6:2 der Bayern gegen den SC Freiburg einmal mehr überzeugt und sein großes Talent aufblitzen lassen. Zuletzt war er erstmals für die U21 nominiert worden und hatte in seinen ersten beiden Spielen drei Tore erzielt. 

"Man muss mal abwarten", sagte Völler aber noch eher zurückhaltend zu einem A-Elf-Debüt. Bei den Bayern könnte sich durch die Rückkehr von Jamal Musiala einiges für Karl ändern, wenn er dann womöglich verdrängt wird und wieder weniger Spielzeit bekommt. (dpa)

