  • Völler über Neuer-Rückkehr: Aktuell kein Thema

Rudi Völler (2. von rechts) kann die Diskussion um eine Rückkehr von Manuel Neuer (Mitte) verstehen.
Rudi Völler (2. von rechts) kann die Diskussion um eine Rückkehr von Manuel Neuer (Mitte) verstehen. Bild: Tom Weller/dpa
Fußball
Völler über Neuer-Rückkehr: Aktuell kein Thema
Manuel Neuer zeigt beim FC Bayern starke Leistungen. Die Rufe nach einer Rückkehr ins Nationalteam werden darum lauter. Er selbst will eigentlich nicht mehr. Nun äußert sich Rudi Völler dazu.

Berlin.

Eine Rückkehr von Torwart Manuel Neuer in die Nationalmannschaft ist für DFB-Sportdirektor Rudi Völler aktuell kein Thema. Die Diskussion aber verstehe er natürlich, sagte Völler in der TV-Sendung "Sky 90 - die Fußball-Debatte". Der 65-Jährige setzt jedoch auf ein baldiges Comeback des aktuell verletzten Marc-André ter Stegen. 

"Ich glaube, so ein Torwart wie Marc-André ter Stegen hat es eigentlich verdient, letztendlich auch eine WM zu spielen. Obwohl es Oliver Baumann gerade gut macht", sagte Völler. "Wir hoffen natürlich, dass Marc-André wieder zurückkommt."

Ter Stegen braucht Einsätze - Neuer weist Spekulationen zurück

Der Keeper des FC Barcelona wird wegen einer Rückenverletzung noch etwa bis Jahresende ausfallen. Völler machte allerdings klar, dass er nach seiner Rückkehr wieder zu Einsätzen kommen müsse, um bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in den USA, Kanada und Mexiko die Nummer eins zu sein. "Wenn er das schafft, hat er natürlich gute Chancen", sagte Völler, der aufgrund der starken Leistungen von Neuer beim FC Bayern die Diskussion um dessen Rückkehr nachvollziehen kann. "Ich weiß, das Thema ist interessant", sagte er.

Neuer selbst hatte den Spekulationen vor drei Wochen einen Riegel vorgeschoben. "Aber Fakt ist, dass ich mich ja dafür entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen", sagte der 39-Jährige nach dem 5:0 des FC Bayern gegen den Hamburger SV bei Sky. Auf die Nachfrage, ob es definitiv bei dieser Entscheidung bleibe, antwortete der Weltmeister von 2014 ohne zu zögern: "Ja." (dpa)

Mehr Artikel