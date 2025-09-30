Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Völler weint Uzun "ein kleines Tränchen nach"

Hätte Uzun gern für den DFB gehabt: Rudi Völler.
Hätte Uzun gern für den DFB gehabt: Rudi Völler.
Fußball
Völler weint Uzun "ein kleines Tränchen nach"
Rudi Völler und der DFB wollten Can Uzun für die Nationalmannschaft gewinnen. Doch das Supertalent entschied sich für die Türkei - was Völler in diesen Tagen besonders schmerzt.

Frankfurt/Main.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler wird bei den derzeitigen Leistungen von Eintracht Frankfurts Supertalent Can Uzun wehmütig. Der Deutsche Fußball-Bund hatte sich lange und intensiv um den 19 Jahre alten Offensivspieler bemüht, bevor sich dieser im Frühjahr des Jahres 2024 für die Türkei entschied.

"Dass er jetzt so eine Karriere macht, wie man Woche für Woche im Fernsehen sehen kann – ein kleines Tränchen im Auge habe ich dann schon, wenn ich ehrlich bin. Weil wir uns genau das erhofft haben. Er ist ein wunderbarer Kicker", sagte Völler bei der Deutschland-Premiere seines Films "Rudi Völler – Es gibt nur einen" in Frankfurt am Main. 

"Er hat wirklich gewackelt"

Die Dokumentation, die ab 3. Oktober bei Sky läuft, sahen später 200 geladene Gäste, darunter auch Bundestrainer Julian Nagelsmann und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

In seiner derzeitigen Form wäre Uzun (fünf Tore und drei Assists in den ersten fünf Bundesliga-Spielen) auch ein Kandidat für Nagelsmann. "Wir haben das versucht. Es war ein wunderbares Gespräch mit seinem Vater und seinem Berater – er hat auch wirklich gewackelt, aber am Ende muss man das akzeptieren, das ist ja auch legitim", schilderte Völler. Uzun absolvierte im März 2024 sein erstes A-Länderspiel für die Türkei.

Uzun ist derzeit Frankfurts Fixpunkt. (Archivbild)
Uzun ist derzeit Frankfurts Fixpunkt. (Archivbild)
(dpa)

