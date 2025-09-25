Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Völlig überzogen": Löw kritisiert Pläne zur WM-Aufstockung

Joachim Löw hält nichts von den Plänen einer weiteren WM-Aufstockung.
Joachim Löw hält nichts von den Plänen einer weiteren WM-Aufstockung. Bild: Tom Weller/dpa
Joachim Löw hält nichts von den Plänen einer weiteren WM-Aufstockung.
Joachim Löw hält nichts von den Plänen einer weiteren WM-Aufstockung. Bild: Tom Weller/dpa
Fußball
"Völlig überzogen": Löw kritisiert Pläne zur WM-Aufstockung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die FIFA prüft die Idee einer weiteren Aufstockung der Weltmeisterschaft 2030 auf 64 Mannschaften. Der ehemalige Bundestrainer Löw befürchtet einen Qualitätsverlust und stellt die Sinnfrage.

Freiburg.

Der frühere Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat Pläne um eine Aufstockung der WM 2030 auf 64 Mannschaften scharf kritisiert. "Ich sehe es vollkommen kritisch aus Sicht eines Trainers, weil die Gesundheit und die Qualität der Spieler immer an allererster Stelle stehen", sagte der 65-Jährige am Rande des Europa-League-Spiels zwischen dem SC Freiburg und dem FC Basel bei Nitro. "Ich finde das völlig überzogen", ergänzte der Weltmeistertrainer von 2014.

Zuletzt hatte Südamerikas Fußball-Verband Conmebol bei einem Treffen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino Bemühungen um eine Aufstockung für die WM 2030 forciert. Das Turnier in knapp fünf Jahren wird in Argentinien, Paraguay, Uruguay, Spanien, Portugal und Marokko stattfinden. Das WM-Teilnehmerfeld war erst zur Endrunde im kommenden Jahr von 32 auf 48 Teams erhöht worden.

Löw befürchtet eine weitere Schwächung des spielerischen Niveaus. "48 Mannschaften sind schon insgesamt gesehen ein Qualitätsverlust, ohne den Kleineren nahe treten zu wollen", sagte Löw, "aber eine WM, eine EM, lebt auch von hochklassigen Spielen. Das wollen die Leute sehen."

128 Spiele bei 64 Mannschaften

Würde die WM 2030 mit 64 Mannschaften starten, stünden insgesamt 128 Spiele an. Für Löw wäre das Teilnehmerfeld völlig überzogen, "weil es dann auch fünf oder sechs Wochen dauert. Das macht absolut keinen Sinn." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
10:19 Uhr
2 min.
Treffen mit Infantino: Südamerika forciert WM-Aufstockung
Südamerikas Spitzenfunktionäre werben bei FIFA-Boss Infantino um eine WM-Aufstockung. (Archivbild)
Südamerikas Fußballverband will eine WM 2030 mit 64 Teams. Dazu gab es nun sogar ein Treffen mit FIFA-Boss Infantino.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
18:20 Uhr
2 min.
"Paar Stellschrauben drehen": Löw zuversichtlich für WM
Joachim Löw äußert sich zur Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann. (Archivbild)
Trotz jüngster Rückschläge wie der Niederlage in der WM-Quali in der Slowakei traut Joachim Löw dem DFB-Team eine gute Rolle bei der WM zu. Für die Weltspitze brauche es aber ein paar Lösungen.
Mehr Artikel