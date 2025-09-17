Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Volleyballer bei WM raus: "Alle knappen Sätze abgegeben"

Der Bundestrainer hofft auf einen Lerneffekt.
Der Bundestrainer hofft auf einen Lerneffekt. Bild: -/Volleyballworld/dpa
Der Bundestrainer hofft auf einen Lerneffekt.
Der Bundestrainer hofft auf einen Lerneffekt. Bild: -/Volleyballworld/dpa
Sport-Mix
Volleyballer bei WM raus: "Alle knappen Sätze abgegeben"
David Langenbein, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fünf Satzbälle, ein Aufschlagfehler und ein enttäuschter Kapitän: Wie das deutsche Team in den entscheidenden Momenten wieder scheiterte.

Pasay City.

Kapitän Georg Grozer konnte nur von der Bank zusehen, als ein Aufschlagfehler von Kumpel Erik Röhrs das frühe WM-Aus der deutschen Volleyballer und das Ende seiner Medaillen-Träume besiegelte. Enttäuscht schlug er die Hände vor dem Gesicht zusammen. "Es tut uns leid, dass wir heute, wie eigentlich bei der ganzen WM, die knappen Sätze alle abgegeben haben", sagte Röhrs nach dem 1:3 (21:25, 25:17, 29:31, 22:25) gegen die favorisierten Slowenen.

Das deutsche Team hätte einen Sieg gebraucht, um ins Achtelfinale einzuziehen. Stattdessen tritt es die Heimreise vom Turnier auf den Philippinen an. "Ich glaube, wir haben heute unser bestes Spiel hier gemacht", sagte Bundestrainer Michal Winiarski. "Ich kann den Jungs nichts vorwerfen." Für die Zukunft seien diese Erfahrungen wichtig. 

Grozer konnte das Team nicht wie gewohnt mitreißen.
Grozer konnte das Team nicht wie gewohnt mitreißen. Bild: volleyballworld/dpa
Grozer konnte das Team nicht wie gewohnt mitreißen.
Grozer konnte das Team nicht wie gewohnt mitreißen. Bild: volleyballworld/dpa

Wie geht es mit Grozer weiter?

Ob der 40 Jahre alte Grozer Teil dieser Zukunft ist, wird sich zeigen. Gegen Slowenien wurde er vor dem vierten Satz ausgewechselt. Obwohl er in den ersten beiden Spielen bester deutscher Punktesammler war, konnte er im gesamten Turnier nicht seine gewohnte Durchschlagskraft entwickeln.

"Ich fahre heim und versuche irgendwie dieses Turnier zu vergessen. Dann gehe ich nach Shanghai und gebe mein Bestes, die Meisterschaft zu gewinnen", sagte der Diagonalangreifer über seine Pläne für die kommende Saison in der chinesischen Liga.

Vor dem Spiel in Pasay City war die Konstellationen denkbar einfach. Der Gewinner kommt ins Achtelfinale. Das deutsche Team erwischte einen guten Start und konnte durch schnelle Angriffe über Mittelblocker Tobias Krick punkten. Doch mit einer starken Aufschlagserie verschafften sich die Slowenen einen Vorsprung und nutzten danach clever ihre Chancen. Die DVV-Defensive tat sich schwer, den Ball im Spiel zu halten.

Fünf Satzbälle reichen nicht

Doch die Mannschaft kam über den Aufschlagdruck in die Partie. Sechs Asse brachten den Ausgleich. Der dritte Satz war über weite Strecken ausgeglichen und ging in die Verlängerung. Insgesamt fünf Satzbälle hatte die DVV-Auswahl. Der letzte Schlag von Außenangreifer Erik Röhrs, der zuvor mit wichtigen Punkten geglänzt hatte, landete aber im Block des Gegners. 

Schnell lag Deutschland im vierten Durchgang 4:8 hinten. "Es darf nie die Situation geben, dass wir aufhören, daran zu glauben", appellierte Winiarski an sein Team in einer Auszeit. Punkt für Punkt kämpfte sich die Mannschaft zum 17:17, aber erneut waren die Slowenen in den entscheidenden Momenten besser.

Das deutsche Team hatte sich mehr erhofft, erwischte aber auch eine schwere Gruppe. Gegen die aufstrebenden Bulgaren gab es zum Auftakt eine deutliche Niederlage, nur gegen Außenseiter Chile einen Sieg. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
13.09.2025
2 min.
Deutsche Volleyballer nach WM-Auftaktniederlage unter Druck
Das deutsche Team machte zu viele Fehler. (Archivbild)
Das deutsche Team startet mit Problemen in die WM und steht nach der Niederlage gegen Bulgarien bereits unter Zugzwang. Im nächsten Spiel muss ein Sieg her.
10:54 Uhr
3 min.
Nach Sieg über Chile: DVV-Team im WM-Gruppenfinale gefordert
Die deutschen Volleyballer erfüllten die Pflichtaufgabe.
Nach dem Pflichtsieg gegen Chile wartet auf die deutschen Volleyballer eine große Herausforderung. Was Kapitän Grozer und das Team jetzt auf Kurs für die K.-o.-Runde bringen soll.
David Langenbein, dpa
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel