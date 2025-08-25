Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Volleyballerinnen im Achtelfinale - Gruppensieg soll her

Die deutschen Volleyballerinnen feierten einen souveränen Sieg.
Die deutschen Volleyballerinnen feierten einen souveränen Sieg. Bild: ---/volleyballworld/dpa
Die deutschen Volleyballerinnen feierten einen souveränen Sieg.
Die deutschen Volleyballerinnen feierten einen souveränen Sieg. Bild: ---/volleyballworld/dpa
Sport-Mix
Volleyballerinnen im Achtelfinale - Gruppensieg soll her
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das deutsche Team dominiert sein zweites WM-Spiel. Jetzt wartet der Showdown um den Gruppensieg gegen Polen. Eine Spielerin meldet sich zurück.

Phuket.

Die Video-Überprüfung des verwandelten Matchballs gegen Vietnam verzögerte den Jubel der deutschen Volleyballerinnen noch kurz. Doch dann durften sich die DVV-Spielerinnen über den Achtelfinaleinzug bei der WM und den Showdown mit Polen um den Gruppensieg freuen.

"Ich glaube, dass wir uns nicht verstecken brauchen, dass wir eine Riesen-Chance haben, diese Gruppe zu gewinnen", sagte Außenangreiferin Hanna Orthmann mit Blick auf das Spiel gegen die deutschen Nachbarn am Mittwoch (15.30 Uhr/zdf.de). "Durch die Siege nehmen wir die Energie mit. Zweimal 3:0. Das pusht uns noch mal extra."

Gegen die Asiatinnen zeigte das deutsche Team eine deutlich souveränere Vorstellung als beim teilweise etwas holprigen Start gegen Kenia am Samstag. "Die Freude ist super groß. Das war ein Pflichtsieg, der aber auch nicht so einfach ist, weil ein gewisser Druck da hinter ist", sagte Lina Alsmeier nach der Partie im thailändischen Phuket.

Zwei Spiele, zwei Siege: Die Deutschen stehen im Achtelfinale.
Zwei Spiele, zwei Siege: Die Deutschen stehen im Achtelfinale. Bild: ---/Deutscher Volleyball-Verband /dpa
Zwei Spiele, zwei Siege: Die Deutschen stehen im Achtelfinale.
Zwei Spiele, zwei Siege: Die Deutschen stehen im Achtelfinale. Bild: ---/Deutscher Volleyball-Verband /dpa

DVV-Frauen dominieren schnell

Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli gewann gegen den Außenseiter mit 3:0 (25:18, 25:17, 25:21) und sicherte sich einen der ersten beiden Plätze in Gruppe G. Wie gegen Kenia hatte das deutsche Team zunächst kleinere Probleme in der Defensive, die es aber schnell in den Griff bekam. Ab Mitte des ersten Satzes dominierte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes dann und setzte sich ab.

Im zweiten Satz hatten die DVV-Spielerinnen ihren Rhythmus endgültig gefunden und lagen schnell deutlich vorn. Orthmann, die in die Startaufstellung rückte, tat sich mit einigen starken Aktionen hervor. Am Ende war sie die zweiterfolgreichste deutsche Angreiferin mit 14 Zählern.

Orthmann nach langer Leidenszeit zurück

Für die 26-Jährige dürfte es ein besonders schönes Spiel gewesen sein. Bei der Heim-EM vor zwei Jahren hatte sie sich als große Hoffnungsträgerin im Eröffnungsspiel nach wenigen Minuten schwer am Knie verletzt. Erst in diesem Sommer feierte sie ihr Comeback im Nationalteam.

"Es hat richtig Spaß gemacht mit den Mädels und für mich ist es einfach schön, wieder zurück zu sein und bei so einem großen Turnier dabei zu sein", sagte sie. Dazu war auch auf den Block mit Kapitänin Camilla Weitzel (15 Punkte) und den Aufschlagdruck Verlass. Die Vietnamesinnen konnten im dritten Satz dann erstmals länger führen, doch das deutsche Team überstand diese kleine Schwächephase ohne große Probleme.

Mit dem Weltranglistendritten Polen wartet nun aber ein anderes Kaliber. Die Bilanz in den letzten Jahren ist nicht rosig. "Natürlich kennen wir die Polen schon ein bisschen besser, haben auch noch eine offene Rechnung mit denen", sagte Alsmeier. "Was wir mitnehmen können, ist sicherlich, dass wir uns ein gutes Selbstbewusstsein über die letzten zwei Spiele erarbeitet haben."

Bei Platz zwei droht in der Runde der letzten 16 ein Aufeinandertreffen mit den Olympiasiegerinnen aus Italien, die beim Turnier bislang zwei sehr deutliche Siege feierten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
23.08.2025
2 min.
Deutsche Volleyballerinnen starten mit Sieg in WM
Der Auftakt gelang den deutschen Frauen.
Am Anfang tut sich das deutsche Team gegen Außenseiter Kenia schwer. Doch im zweiten Satz zeigen die Volleyballerinnen ihre Stärken.
13:45 Uhr
1 min.
Geklautes Taxi in Chemnitz wieder aufgetaucht: Wollte sich jemand nur das Geld für die Fahrt sparen?
Aus einem Hinterhof wurde ein Taxi gestohlen.
In der Nacht zu Dienst verschwand im Lutherviertel ein Taxi. Der Toyota war in der Clausstraße geparkt. Nun ist das Taxi wieder da. Weit gekommen ist der Dieb nicht.
Denise Märkisch
13:43 Uhr
2 min.
Maßkrug soll Hommage an Wiesn-Bedienungen sein
Die Krüge sind auch Sammlerstücke.
In rund drei Wochen startet das Münchner Oktoberfest - und schon jetzt dankt die Stadt denjenigen, ohne die auf der Wiesn gar nichts geht.
10.08.2025
4 min.
Deutsche Hockey-Teams mit verheißungsvollem EM-Start
Die jungen Torschützinnen trugen zum Sieg bei.
Zwei Siege, ein Remis - die Start-Bilanz der beiden DHB-Teams lässt hoffen. Die Herren dürften das Halbfinale erreichen, die Damen freuen sich auf den nächsten Gegner.
Morten Ritter, dpa
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
Mehr Artikel