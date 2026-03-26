Vom Nudeltopf in Aue bis zur Roster in Plauen: Wie gut ist sächsisches Stadionessen?

Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten - und am Ende gewinnt immer die Wurst? Fast. Vereine bemühen sich längst um kulinarische Vielfalt. Ein Biss durch die Stadien der Region.

Die Bratwurst gehört ins Fußballstadion wie Torpfosten und Seitenlinien. Sie ist die ideale Mahlzeit zwischen Schiri beschimpfen und Jubeln. Eine Roster ist schnell gegrillt und genauso schnell gegessen. Außerdem ist sie die perfekte Grundlage zum Biertrinken. Fußball, Wurst und Bier – mehr braucht´s nicht zum Stadionglück, oder? Die Bratwurst gehört ins Fußballstadion wie Torpfosten und Seitenlinien. Sie ist die ideale Mahlzeit zwischen Schiri beschimpfen und Jubeln. Eine Roster ist schnell gegrillt und genauso schnell gegessen. Außerdem ist sie die perfekte Grundlage zum Biertrinken. Fußball, Wurst und Bier – mehr braucht´s nicht zum Stadionglück, oder?