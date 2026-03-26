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Ob Nudeltopf in Aue (l.) oder Bratwurst im Brötchen (r.): Im Stadion geht’s auch ums Essen.
Ob Nudeltopf in Aue (l.) oder Bratwurst im Brötchen (r.): Im Stadion geht’s auch ums Essen. Foto: Lars Töffling, Canva, Collage: Freie Presse
Weil es nicht wurst ist: Hier präsentiert ein Fleischsommelier aus Eppendorf eine perfekt gebratene Schweinsbratwurst.
Weil es nicht wurst ist: Hier präsentiert ein Fleischsommelier aus Eppendorf eine perfekt gebratene Schweinsbratwurst. Foto: Ulf Dahl
Ob vegan oder nicht: Die Wurst dominiert das Essen in deutschen Stadien.
Ob vegan oder nicht: Die Wurst dominiert das Essen in deutschen Stadien. Foto: Canva/ Collage: Freie Presse
Der Nudeltopf beim FC Erzgebirge Aue hat sich in ganz Deutschland rumgesprochen.
Der Nudeltopf beim FC Erzgebirge Aue hat sich in ganz Deutschland rumgesprochen. Foto: Lars Töffling
Ob Nudeltopf in Aue (l.) oder Bratwurst im Brötchen (r.): Im Stadion geht’s auch ums Essen.
Ob Nudeltopf in Aue (l.) oder Bratwurst im Brötchen (r.): Im Stadion geht’s auch ums Essen. Foto: Lars Töffling, Canva, Collage: Freie Presse
Weil es nicht wurst ist: Hier präsentiert ein Fleischsommelier aus Eppendorf eine perfekt gebratene Schweinsbratwurst.
Weil es nicht wurst ist: Hier präsentiert ein Fleischsommelier aus Eppendorf eine perfekt gebratene Schweinsbratwurst. Foto: Ulf Dahl
Ob vegan oder nicht: Die Wurst dominiert das Essen in deutschen Stadien.
Ob vegan oder nicht: Die Wurst dominiert das Essen in deutschen Stadien. Foto: Canva/ Collage: Freie Presse
Der Nudeltopf beim FC Erzgebirge Aue hat sich in ganz Deutschland rumgesprochen.
Der Nudeltopf beim FC Erzgebirge Aue hat sich in ganz Deutschland rumgesprochen. Foto: Lars Töffling
Sport-Mix
Vom Nudeltopf in Aue bis zur Roster in Plauen: Wie gut ist sächsisches Stadionessen?
Redakteur
Von Josua Gerner
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Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten - und am Ende gewinnt immer die Wurst? Fast. Vereine bemühen sich längst um kulinarische Vielfalt. Ein Biss durch die Stadien der Region.

Die Bratwurst gehört ins Fußballstadion wie Torpfosten und Seitenlinien. Sie ist die ideale Mahlzeit zwischen Schiri beschimpfen und Jubeln. Eine Roster ist schnell gegrillt und genauso schnell gegessen. Außerdem ist sie die perfekte Grundlage zum Biertrinken. Fußball, Wurst und Bier – mehr braucht´s nicht zum Stadionglück, oder?
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