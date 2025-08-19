Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Von der Idee zum Verkauf: So entstehen Bundesliga-Trikots

Nicht nur für Fans, sondern auch für die Profis selbst sind die Trikots beliebte Sammlerstücke.
Nicht nur für Fans, sondern auch für die Profis selbst sind die Trikots beliebte Sammlerstücke. Bild: Bernd Thissen/dpa
Nicht nur für Fans, sondern auch für die Profis selbst sind die Trikots beliebte Sammlerstücke.
Nicht nur für Fans, sondern auch für die Profis selbst sind die Trikots beliebte Sammlerstücke. Bild: Bernd Thissen/dpa
1. Bundesliga
Von der Idee zum Verkauf: So entstehen Bundesliga-Trikots
Niklas Graeber und Jordan Raza, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaum ein neues Bundesliga-Trikot sorgt nicht für Diskussionen. Welche Schritte vom Entwurf bis zum Verkaufsstart dazugehören - und warum Ausrüster auf ausgefallene Designs setzen.

Berlin.

Egal ob mit klassischen Streifen, neuen Farben oder ausgefallenen Mustern: Bei den Clubs der Fußball-Bundesliga gehen vor dem Saisonstart unzählige Trikots über die Ladentheke. Über das Design wird im Sommer heftig diskutiert - bei den Vereinen und ihren Ausrüstern startet der Prozess aber schon lange, bevor der neue Dress wirklich in den Fanshops hängt.

Die Entwicklung eines neuen Trikots beginnt etwa anderthalb Jahre im Voraus, wie Tobias Röschl vom Ausrüster Jako erklärt. Der deutsche Sportartikelhersteller stattet unter anderem Mainz 05 und den VfB Stuttgart aus. Dafür setzen sich die Kreativteams des Ausrüsters mit dem jeweiligen Verein zusammen, die dann ihre eigenen Ideen einbringen. "Manchmal gibt es schon klare Vorstellungen aus dem Vorjahr", sagt Röschl.

Vom Mustertrikot bis zum fertigen Design

An zwei bis drei Ansätzen wird dann weitergearbeitet - erst einmal nur in digitaler Form, knapp ein Jahr vor dem geplanten Verkaufsstart werden dann auch erste Mustertrikots hergestellt. Im Herbst gibt es eine weitere Runde, "in der man an Feinheiten wie dem Ärmelabschluss oder dem Kragen arbeitet", erklärt Röschl. "Idealerweise im November, spätestens im Dezember haben wir die finalen Trikots dann vorliegen." Bei Jako seien etwa fünf bis zehn Personen intensiv an einem Trikot beteiligt, noch deutlich mehr seien es im Verkauf und Marketing.

Die Verzierung am roten Brustring des VfB-Trikots soll an die Treppenanlagen von Stuttgart erinnern, erklärt Ausrüster Jako.
Die Verzierung am roten Brustring des VfB-Trikots soll an die Treppenanlagen von Stuttgart erinnern, erklärt Ausrüster Jako. Bild: Tom Weller/dpa
Die Verzierung am roten Brustring des VfB-Trikots soll an die Treppenanlagen von Stuttgart erinnern, erklärt Ausrüster Jako.
Die Verzierung am roten Brustring des VfB-Trikots soll an die Treppenanlagen von Stuttgart erinnern, erklärt Ausrüster Jako. Bild: Tom Weller/dpa

"Ein Trikot ist dann gelungen, wenn es bei einer breiten Fanbasis Anklang findet", sagt Röschl. Das zeige sich nicht nur in den Verkaufszahlen, sondern auch beim Stimmungsbild, das es etwa in sozialen Medien gebe. Ein gutes Trikot müsse daher auch "eine Geschichte" erzählen: Beim neuen Heimtrikot des VfB Stuttgart habe man etwa die Treppenanlagen der Stadt in das Design integriert. Wenn sich Fans mit dem Design identifizieren, könnten Trikots sich auch "unabhängig vom sportlichen Erfolg" gut verkaufen, sagt Röschl.

Schande für unseren Verein: Bayern-Ultras unzufrieden mit Trikots

Doch nicht jede ausgefallene Idee der Ausrüster kommt bei den Fans gut an. Das Heimtrikot des FC Bayern wird in dieser Saison nicht nur vom klassischen Rot dominiert, sondern zeigt auch breite, weiße Längsstreifen, die an das Aussehen des Münchner Stadions erinnern sollen. Schon vor dem Verkaufsstart drückte sogar die Südkurve mit einem Banner ihre Unzufriedenheit aus. "Eure Trikotdesigns sind seit Jahren eine Schande für unseren Verein - hört auf die Fans zu verarschen!", war darauf beim letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison zu lesen.

Dass der FC Bayern in der neuen Saison in Trikots mit weißen Längsstreifen aufläuft, kam längst nicht bei allen Fans gut an.
Dass der FC Bayern in der neuen Saison in Trikots mit weißen Längsstreifen aufläuft, kam längst nicht bei allen Fans gut an. Bild: Harry Langer/dpa
Dass der FC Bayern in der neuen Saison in Trikots mit weißen Längsstreifen aufläuft, kam längst nicht bei allen Fans gut an.
Dass der FC Bayern in der neuen Saison in Trikots mit weißen Längsstreifen aufläuft, kam längst nicht bei allen Fans gut an. Bild: Harry Langer/dpa

Das neue Heimtrikot ist nicht das erste Design, das in der Fanszene schlecht ankommt. Das neue Champions-League-Trikot des deutschen Rekordmeisters ist nicht das erste, das überwiegend in Schwarz gehalten ist - wenn es nach den Münchner Ultras geht, sollen die Farben dagegen stets beim klassischen Rot-Weiß bleiben. Auch auf einem Banner in der Südkurve hieß es dazu: "Die Clubfarben sind unantastbar."

Hinter dem oft ganz anders als erhofften Aussehen der Trikots stecke eine Verkaufsstrategie, sagt der Marketingberater und Fanartikel-Experte Peter Rohlmann. Wenn das neue Trikot dem alten zu ähnlich sehe, gebe es schließlich keinen Grund, ein neues zu kaufen - gerade angesichts der stark gestiegenen Preise. Den Fans sei es heute egal, "ob sie noch das Trikot von vor zwei, drei oder sogar vor zehn Jahren tragen", sagt er.

Unzufriedenheit wird in Kauf genommen

Neue Ideen sollen die Trikots daher interessanter machen, auch wenn wie beim FC Bayern etwas "die Farb-DNA des Clubs vernachlässigt" werde, so Rohlmann. Die Vereine und Ausrüster würden die Kritik der Fankurven in Kauf nehmen - schließlich seien die meisten Käufer eher selten die regelmäßigen Stadiongänger, sondern Fans, die nur gelegentlich ins Stadion gehen oder von Zuhause zuschauen.

Dass FC Bayern häufiger mal in Schwarz statt in Rot-Weiß aufläuft, sorgt in der Münchner Fankurve seit Jahren für Proteste.
Dass FC Bayern häufiger mal in Schwarz statt in Rot-Weiß aufläuft, sorgt in der Münchner Fankurve seit Jahren für Proteste. Bild: Sven Hoppe/dpa
Dass FC Bayern häufiger mal in Schwarz statt in Rot-Weiß aufläuft, sorgt in der Münchner Fankurve seit Jahren für Proteste.
Dass FC Bayern häufiger mal in Schwarz statt in Rot-Weiß aufläuft, sorgt in der Münchner Fankurve seit Jahren für Proteste. Bild: Sven Hoppe/dpa

Dazu komme, dass Trikots längst nicht mehr nur ein Sportshirt sind, sondern auch im Alltag getragen werden, sagt Rohlmann. Für die Ausrüster und Vereine werden daher auch neue Zielgruppen interessant. Clubs spielen immer häufiger in Sondertrikots, die etwa im Retro-Look gehalten sind. Noch weiter trieb es etwa der FC Venedig, der seit 2021 mehrmals mit externen Designern zusammenarbeitete. Die Trikots erinnern mit goldener Verzierung eher an Luxuskleidung, wurden für den eher kleinen italienischen Zweitligisten aber zum großen Verkaufserfolg.


Auch Ausrüster Jako betont, dass es heute dazugehört, mal etwas Neues auszuprobieren. Bei den Heimtrikots müssten die Farben zwar gleich bleiben, doch bei Auswärts- oder Ausweichtrikots seien die Vereine inzwischen mutiger geworden. "Hier darf es auch mal ungewöhnliche Farben geben", sagt Röschl. "Vereine haben mittlerweile verstanden, dass sich die Trikots unterscheiden müssen, um auch den Verkauf anzukurbeln."

Trikotpreise in der Bundesliga knacken 100-Euro-Grenze

Selbst Fans, die sich mit den Designs anfreunden können, könnten die hohen Preise weiter ins Zweifeln bringen. Beim FC Bayern, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV kostet ein Trikot für Erwachsene mittlerweile knapp 100 Euro, beim BVB werden selbst für Kinder rund 80 Euro fällig.

Trikots seien dabei nur einige von vielen Dingen, wie Tickets oder Verpflegung, die im Fußball deutlich teurer geworden seien, sagt Jost Peter vom Fangruppenverband "Unsere Kurve". "Gerade beim Eintrittsgeld muss man darüber diskutieren. Das Stadion soll für alle zugänglich sein", sagt er. Trikots seien daher ein deutlich kleineres Problem. Schließlich könnten Fans selbst entscheiden, ob sie bei den hohen Preisen zugreifen oder nicht - und auch ohne das neueste Trikot ins Stadion gehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
16:28 Uhr
5 min.
FC Bayern und sonst nichts: Bundesliga ist sich einig
Titelverteidiger und großer Favorit: Der FC Bayern München.
Wer wird deutscher Meister? Diese Frage wird vor jeder neuen Bundesliga-Saison gestellt. Und trotz der großen Unruhe beim FC Bayern gibt es darauf in diesem Jahr nur eine Antwort der Konkurrenz.
Sebastian Stiekel, dpa
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
07.08.2025
5 min.
"Abenteuer" in Kanada: Müller heiß auf weitere Titel
Thomas Müller spielt zukünftig in Vancouver.
In den letzten Tagen hielt sich Thomas Müller noch beim FC Bayern fit, bald geht es rüber nach Vancouver. Im neuen Trikot, aber mit gewohnten Zielen.
Stefan Tabeling und Maximilian Haupt, dpa
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
Mehr Artikel