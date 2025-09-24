Von der Kreisliga zum Traumduell: BVB-Frauen gegen Bayern

Borussia Dortmunds Fußballerinnen schreiben seit fünf Jahren eine Erfolgsgeschichte. In der Kreisliga gestartet, stehen sie nun vor ihrem größten Spiel. Ein Vorgeschmack für die großen Bühnen?

Dortmund. Es könnte das Frauen-Pendant zum Klassiker im Männerfußball werden: Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Am Montagabend (18.30 Uhr, Sky und WDR-Livestream) treffen die beiden Teams in der 1. Runde des DFB-Pokals erstmals in der Geschichte des Frauenfußballs aufeinander. Ein historischer Moment für den BVB, für den die Begegnung in ferner Zukunft zu einem festen Highlight werden soll.

"Ein attraktiveres und zugleich anspruchsvolleres Los hätten wir uns für die erste DFB-Pokalrunde kaum vorstellen können", sagte Frauenfußball-Abteilungsleiterin Svenja Schlenker der Deutschen Presse-Agentur. Erst vor fünf Jahren hat der BVB auch unter ihrer Verantwortung aus über 50 Frauen ein Team zusammen gecastet. Von der Kreisliga aus gelang den Dortmunderinnen Jahr für Jahr der Aufstieg. Nun wartet die Erstrunden-Premiere im DFB-Pokal.

Ziel: Schnellstmöglich in die Bundesliga

Zwei Ligen trennen den derzeitigen Regionalligisten von den Münchenerinnen. "Noch vor zwei Jahren haben wir überwiegend gegen Vereine aus der Region gespielt. Mit dem FC Bayern treffen wir direkt auf den amtierenden Deutschen Meister und Pokalsieger – ein absolutes Topteam des europäischen Frauenfußballs", erklärte die 42-Jährige.

Langfristig will das Team in die 1. Bundesliga. (Archivbild) Bild: Andreas Gora/dpa Langfristig will das Team in die 1. Bundesliga. (Archivbild) Bild: Andreas Gora/dpa

Langfristig wollen die Borussinnen genau auf diesem Niveau mitmischen. "Es ist weiterhin unser Ziel, schnellstmöglich in der 1. Bundesliga zu spielen. Dieses Ziel verfolgen wir sowohl sportlich als auch strukturell sehr akribisch", betonte Schlenker, die 2007 über ein Praktikum zum BVB kam. Für das Ziel treibt der Verein die Professionalisierung im Frauenfußball extrem voran.

Alle Spielerinnen mit Profi-Verträgen

Die Spielerinnen sind seit dieser Saison mit Profi-Verträgen ausgestattet. Fußball ist damit ihr Hauptjob. "Das frühe Profitum erlaubt es uns, an manchen Tagen doppelt und vor allem auch in den Vormittagsbereichen zu trainieren", erklärte Schlenker. Zudem entstehe derzeit ein eigenes Trainingsgelände. Hinzu komme eine enge Verzahnung mit dem männlichen Nachwuchs und den Profis.

Der neue BVB-Trainer Markus Högner bringt Bundesliga-Erfahrung mit. (Archivbild) Bild: Andreas Gora/dpa Der neue BVB-Trainer Markus Högner bringt Bundesliga-Erfahrung mit. (Archivbild) Bild: Andreas Gora/dpa

Trotz der Unterstützung durch das schwarz-gelbe Netzwerk trägt sich die Frauen-Abteilung seit ihrer Gründung finanziell selbst. Mit einem XXL-Umbruch im Sommer stellte der BVB die Weichen Richtung Oberhaus. Mehr als ein Dutzend neue Spielerinnen, darunter einige mit Bundesliga-Erfahrung, wechselten zum Verein. Mit Markus Högner übernahm ein Trainer mit zwölf Jahren Erfahrung in der höchsten Spielklasse bei der SGS Essen.

Rekordkulisse im Schatten des BVB-Stadions

"Das Duell gegen den FC Bayern ist eine riesige Herausforderung, aber auch eine großartige Chance für uns zu zeigen, was wir können", sagte Högner, der den Fans ein "unvergessliches Spiel" verspricht. Im Stadion Rote Erde - im Schatten des großen BVB-Stadions - wird eine Rekordkulisse erwartet. Nachdem die ursprünglich verfügbaren 10.000 Tickets innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren, wurde die Kapazität auf 15.755 Karten erhöht.

Schlenker unterstrich, dass die Mannschaft mit Mut, Leidenschaft und der lautstarken Unterstützung der Fans alles daransetzen werde, sich bestmöglich zu präsentieren. "An manchen Tagen müssen wir uns selbst kneifen, um zu realisieren, was wir bereits geschafft haben", sagte Schlenker. Gegen Bayern München hat das neu formierte Team nun die Chance, als Außenseiter zu zeigen, wie weit es auf dem Weg in die Spitzenklasse bereits gekommen ist. (dpa)