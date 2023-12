Vor Audi-Übernahme: Neuer Name für Team Sauber

Ab 2026 will Audi mit einem Werksteam in der Formel 1 starten. Das Chassis kommt dann vom Sauber-Rennstall. Für die kommenden beiden Jahre bekommt das Team einen Übergangsnamen.

Hinwil. Vor der Übernahme durch Audi erhält das Schweizer Formel-1-Team Sauber noch einmal einen neuen Namen. Der Traditionsrennstall wird in der kommenden Saison und auch 2025 als Stake F1 Team Kick Sauber starten. Dies teilten die Schweizer mit.

Das Chassis für kommende Saison heißt wiederum KICK Sauber C44, benannt nach einem Video-Live-Streaming-Dienst, der sich die entsprechenden Rechte gekauft hat.

Zuletzt trug der Rennstall den Namen Alfa Romeo, doch der Namenssponsor zieht sich nach fünf Jahren wieder zurück. Bis 2026 übernimmt Audi die Mehrheit am Sauber-Team und tritt dann als Werksteam in der Formel 1 an.

In Neuburg an der Donau wird der Motor gebaut, das Chassis kommt aus Hinwil vom Sauber-Team. Audi hat längst Anteile an dem Schweizer Rennstall übernommen. Vorübergehend ist aber wieder der Name Sauber zurück in der Formel 1. Peter Sauber hatte ein gleichnamiges Team 1970 gegründet und dann mit ihm im Jahr 1993 sein Debüt in der Formel 1 gefeiert. Der Finne J.J. Lehto hatte den C12 beim Auftakt in Südafrika gleich auf Platz fünf gesteuert. (dpa)