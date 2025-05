Vor Nations League: DFB-Training vor 4.000 Fans

Einmal dürfen Fans beim Training zuschauen. Das ist wieder Tradition bei der Nationalmannschaft. Vor der Finalrunde der Nations League lädt der Bundestrainer auf einen Übungsplatz beim EM-Quartier.

Herzogenaurach. Julian Nagelsmann lässt vor dem Finalturnier der Nations League Fans der Fußball-Nationalmannschaft einmal beim Training zuschauen. Bei der ersten Übungseinheit vor dem Halbfinale gegen Portugal werden DFB-Kapitän Joshua Kimmich und seine Kollegen am 30. Mai (16.30 Uhr) im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach vor bis zu 4.000 Zuschauern in die Vorbereitung starten. Die kostenfreien Tickets sind ab dem 28. Mai (10.00 Uhr) über das DFB-Ticketportal erhältlich.

Öffentliche Trainingseinheiten sind bei der DFB-Elf mittlerweile wieder üblich. Vor der Heim-EM im vergangenen Sommer kamen mehrere Tausend Besucher ins Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena und sorgten für einen ersten Vorgeschmack auf die gute Turnierstimmung.

Kräftemessen mit Ronaldo

Die Nationalmannschaft bestreitet ihr Semifinale in der Nations League am 4. Juni (21.00 Uhr/ZDF) in München gegen die Auswahl um Cristiano Ronaldo. Das andere Halbfinale findet am 5. Juni (21.00 Uhr) in Stuttgart zwischen Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich statt. Das Endspiel wird am 8. Juni (21.00 Uhr) in München gespielt, am gleichen Tag (15.00 Uhr) findet das Spiel um Platz drei in Stuttgart statt.

Die DFB-Elf hat sich erstmals für die Finalrunde des UEFA-Wettbewerbs qualifiziert. Quartier ist wie bei der Heim-EM der Home Ground von Ausrüster Adidas in Herzogenaurach. Seinen Kader für die beiden letzten Länderspiele vor dem Beginn der WM-Qualifikation im September wird Nagelsmann am 22. Mai benennen. (dpa)