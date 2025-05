Vor Relegation: Braunschweig trennt sich von zwei Spielern

Nicht nur der Trainer musste gehen. Kurz vor den beiden Relegationsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken hat der Zweitliga-Club Eintracht Braunschweig auch noch zwei Spieler aus dem Kader gestrichen.

Braunschweig. Nach Trainer Daniel Scherning hat sich der Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig vor den beiden Relegationsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken auch noch von zwei Spielern getrennt. Der finnische Nationalspieler Robert Ivanov und der ehemalige tunesische Nationalspieler Mohamed Dräger werden beim Hinspiel in Saarbrücken (Freitag, 20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) und beim Rückspiel in Braunschweig (Dienstag, 20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) nicht mehr zum Kader gehören.

"Wir haben uns bewusst dazu entschieden, den Kader ein Stück weit zu reduzieren und nur mit Spielern in die letzten acht Tage zu gehen, die auch eine realistische Chance haben, in der Startelf oder in den Kader zu kommen", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Ivanov und Dräger seien "frühzeitig in den Urlaub geschickt" worden. "Ich möchte aber betonen: Das ist keine Suspendierung oder sonstiges. Sie haben sich nichts zuschulden kommen lassen", so Kessel.

Ein Club-Idol an der Seitenlinie: Braunschweigs Trainer Marc Pfitzner Bild: Jürgen Kessler/dpa

Nach der Trennung von Scherning am Montag übernahm der bisherige Co-Trainer Marc Pfitzner für die beiden Relegationsspiele das Team. "Ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass wir die Qualität haben und es schaffen werden", sagte der langjährige Eintracht-Profi. (dpa)