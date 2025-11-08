Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vor seinem 1000. Spiel als Trainer: Guardiola vermisst Klopp

Pep Guardiola (r.) spricht auch vor seinem 1000. Spiel als Trainer nur höchsten Tönen von Jürgen Klopp.
Pep Guardiola (r.) spricht auch vor seinem 1000. Spiel als Trainer nur höchsten Tönen von Jürgen Klopp. Bild: Jon Super/AP/dpa
Fußball
Vor seinem 1000. Spiel als Trainer: Guardiola vermisst Klopp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pep Guardiola steht vor seinem 1000. Spiel als Trainer. Der Gegner: FC Liverpool. Da kommt Wehmut auf: Der Coach von Manchester City denkt an große Spiele gegen die Reds unter Jürgen Klopp zurück.

Manchester.

Vor seinem 1000. Spiel als Trainer fühlt Pep Guardiola auch die Sehnsucht nach seinem deutschen ehemaligen Erzrivalen Jürgen Klopp. "Ich vermisse ihn", sagte der spanische Starcoach. Dass Guardiola sein großes Jubiläumsmatch am Sonntag gegen den FC Liverpool macht, hätten sich auch Drehbuchschreiber kaum besser ausdenken können.

Wenn er die Wahl hätte: Liverpool wäre auch der Gegner 

Unter Guardiola als Trainer von Manchester City und Klopp zu seiner Zeit als Coach der Liverpooler wurde das Duell zu einem Klassiker in der Premier League. "Wenn ich einen Gegner auswählen müsste, wäre das der beste", sagte der Spanier in der Pressekonferenz vor der Partie.

Der FC Barcelona sei sein Verein und auch bei den Bayern sei es unglaublich gewesen, sagte Guardiola: "Aber Liverpool ist der größte Rivale in diesem Land gewesen und ganz besonders Jürgen. Es könnte nicht besser sein. Das Schicksal und das Universum haben so entschieden."

Nach der B-Mannschaft übernahm Guardiola im Sommer 2008 die erste Mannschaft des FC Barcelona. Die vier Jahre, in denen er dort unter anderem zusammen mit Superstar Lionel Messi arbeitete, prägten den internationalen Fußball. 2009 und 2011 gewann er mit Barça die Champions League. 

Nach einer einjährigen Auszeit begann Guardiola im Sommer 2013 beim FC Bayern. Dreimal wurde er in den drei Spielzeiten seiner Amtszeit mit den Münchnern deutscher Meister, zweimal Pokalsieger. Auch die Club-Weltmeisterschaft gewannen die Bayern einmal unter Guardiola sowie den UEFA-Supercup. 

Seit Mitte 2016 trainiert Guardiola Manchester City. Sechsmal gewann seine Mannschaft den Meistertitel, 2020 unterbrochen vom Triumph der Reds unter Klopp. Der 58 Jahre alte Deutsche arbeitet mittlerweile als globaler Fußballchef für Red Bull. 

Guardiolas Vertrag in Manchester ist noch bis Ende Juni 2027 gültig. Durch Klopp sei ihm vermittelt worden, wie viel er nachdenken und arbeiten und tun müsse, um besser zu werden, betonte Guardiola. 

Guardiola findet die eigenen Zahlen "verrückt"

Britischen Berichten zufolge gewann der Spanier 715 der bisher 999 Spiele als Trainer seit seinem Engagement bei der B-Mannschaft Barcelonas. "Die Zahlen sind verrückt", kommentierte der 54-Jährige selbst seine persönliche Statistik. Aktuell belegt er mit Manchester City den zweiten Platz in der Premier League mit einem Punkt Vorsprung auf Meister Liverpool. Erster ist der FC Arsenal mit sechs Zählern mehr als Guardiolas Team. 

(dpa)

