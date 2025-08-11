Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vor WM: Rummenigge empfiehlt Nationalmannschaft "mehr Demut"

Karl-Heinz Rummenigge empfiehlt dem DFB und der Nationalmannschaft vor der WM mehr Demut.
Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Pool/dpa
Karl-Heinz Rummenigge empfiehlt dem DFB und der Nationalmannschaft vor der WM mehr Demut.
Karl-Heinz Rummenigge empfiehlt dem DFB und der Nationalmannschaft vor der WM mehr Demut. Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Pool/dpa
Fußball
Vor WM: Rummenigge empfiehlt Nationalmannschaft "mehr Demut"
Bundestrainer Julian Nagelsmann will bei der WM im kommenden Jahr den Titel holen. Ex-Nationalspieler Rummenigge sieht die Weltspitze noch ein Stück entfernt.

München.

Der frühere Europameister Karl-Heinz Rummenigge empfiehlt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und dem DFB vor der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr "mit einem Stück mehr Demut aufzutreten". Deutschland habe immer dann den größten Erfolg erzielt, "wenn wir uns vor Turnieren nicht selbst zum großen Favoriten auserkoren haben", sagte Rummenigge im in einem "Kicker"-Interview.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM 2024 den Titel für die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko als Ziel ausgegeben. "Wir sind im vergangenen Jahr nicht deshalb nicht Europameister geworden, weil dieses Handspiel des Spaniers Cucurella nicht geahndet wurde. Sondern weil Nationen wie Spanien, Frankreich, Portugal oder Kroatien - auch einige Teams aus Südamerika - uns derzeit sportlich voraus sind", sagte das Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern München.

Man müsse wieder dahin kommen, zu dieser Spitze aufzuschließen. Dafür brauche es ehrliche Analyse und harte Arbeit. Das Abschneiden nach dem WM-Titel 2014 sei ernüchternd gewesen. "Zweimal sind wir bei Weltmeisterschaften in der Vorrunde ausgeschieden. Jetzt wäre es an der Zeit, wieder ein Turnier zu spielen, das dem deutschen Fußball echte Zufriedenheit bringt, sportlich wie emotional", forderte der zweimalige Vize-Weltmeister. (dpa)

Mehr Artikel