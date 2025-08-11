Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Vorstandswechsel? VfB-Präsident: Kein Kontakt zu den Bayern

VfB-Präsident Dietmar Allgaier äußerte sich zu den Gerüchten um Stuttgarts Marketingchef Rouven Kasper.
VfB-Präsident Dietmar Allgaier äußerte sich zu den Gerüchten um Stuttgarts Marketingchef Rouven Kasper. Bild: Tom Weller/dpa
VfB-Präsident Dietmar Allgaier äußerte sich zu den Gerüchten um Stuttgarts Marketingchef Rouven Kasper.
VfB-Präsident Dietmar Allgaier äußerte sich zu den Gerüchten um Stuttgarts Marketingchef Rouven Kasper. Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Vorstandswechsel? VfB-Präsident: Kein Kontakt zu den Bayern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stuttgarts Marketingchef Rouven Kasper soll einem Medienbericht zufolge eine Rückkehr nach München anstreben, wo bald ein wichtiger Posten frei wird. VfB-Präsident Dietmar Allgaier bezieht Stellung.

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart hat Gerüchte dementiert, wonach Vorstandsmitglied Rouven Kasper den Club über einen angestrebten Wechsel zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern informiert haben soll. Der TV-Sender Sky hatte berichtet, dass Kasper gern nach München zurückkehren würde. Beim VfB, bei dem er für Marketing und Vertrieb verantwortlich ist, habe der 43-Jährige diesen Wunsch bereits hinterlegt. 

Bei den Bayern wird Ende September der Posten des Finanzvorstands frei, den aktuell Michael Diederich innehat. Diederich übernimmt eine Führungsposition bei der Deutschen Bank.

VfB-Marketingvorstand Rouven Kasper (r.) nach dem Stuttgarter DFB-Pokal-Triumph im Mai.
VfB-Marketingvorstand Rouven Kasper (r.) nach dem Stuttgarter DFB-Pokal-Triumph im Mai. Bild: Tom Weller/dpa
VfB-Marketingvorstand Rouven Kasper (r.) nach dem Stuttgarter DFB-Pokal-Triumph im Mai.
VfB-Marketingvorstand Rouven Kasper (r.) nach dem Stuttgarter DFB-Pokal-Triumph im Mai. Bild: Tom Weller/dpa

Schon einmal für die Bayern tätig

"Rouven Kasper hat mit seiner Arbeit einen großen Anteil an der positiven Entwicklung des VfB in den vergangenen Jahren. Er ist ein anerkannter Fachmann, dementsprechend wäre es grundsätzlich nicht verwunderlich, wenn sich andere Clubs mit ihm beschäftigen würden", sagte Stuttgarts Präsident und Aufsichtsratschef Dietmar Allgaier. "Es gab diesbezüglich aber weder eine Kontaktaufnahme durch den FC Bayern, noch hat Rouven uns gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass er den VfB verlassen möchte."

Kasper sitzt seit Januar 2022 im VfB-Vorstand. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre für den FC Bayern und verantwortete die Aktivitäten des Clubs in der Asien-Pazifik-Region. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:27 Uhr
2 min.
VfB setzt Bayern Ultimatum im Woltemade-Poker
Klare Worte: VfB-Chef Alexander Wehrle will im Woltemade-Poker Klarheit haben.
Im Wechselpoker um Nationalstürmer Nick Woltemande hat Vorstandschef Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart dem FC Bayern München eine Frist gesetzt.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
09.08.2025
2 min.
Fix: Millot wechselt vom VfB Stuttgart nach Saudi-Arabien
Enzo Millot verlässt den VfB Stuttgart.
Im DFB-Pokalfinale erzielte er noch zwei Treffer, nun zieht es den Enzo Millot nach Saudi-Arabien. Der VfB streicht eine ordentliche Ablösesumme ein.
08:00 Uhr
1 min.
Sanierungen am Fachschulzentrum Freiberg-Zug: Neue Gelder bewilligt
Das Fachschulzentrum im Freiberger Stadtteil Zug.
Seit geraumer Zeit wird das marode Gebäude auf Vordermann gebracht. Nun wird eine weitere Etappe angegangen.
Wieland Josch
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
Mehr Artikel