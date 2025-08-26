Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vuelta: Vingegaard verliert Rot - Turner gewinnt Etappe

Der dänische Rad-Star Jonas Vingegaard im Roten Trikot des Gesamtführenden.
Der dänische Rad-Star Jonas Vingegaard im Roten Trikot des Gesamtführenden. Bild: Matteo Secci/ZUMA Press Wire/dpa
Der dänische Rad-Star Jonas Vingegaard im Roten Trikot des Gesamtführenden.
Der dänische Rad-Star Jonas Vingegaard im Roten Trikot des Gesamtführenden. Bild: Matteo Secci/ZUMA Press Wire/dpa
Vuelta: Vingegaard verliert Rot - Turner gewinnt Etappe
Schon früh bei der Vuelta gibt es an der Spitze ein spannendes Ringen um die Gesamtführung. Der zweimalige Tour-Sieger Vingegaard muss das Outfit vorerst abgeben.

Voiron.

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hat das Rote Trikot bei der 80. Vuelta a España erst einmal verloren. Der in der Gesamtwertung zeitgleich hinter ihm liegende Franzose David Gaudu schaffte es auf der zum Ende hin flachen vierten Etappe, dem dänischen Rad-Star das Outfit dank der besseren Tagesplatzierung vorerst abzunehmen. Beide bleiben mit derselben Zeit eng beieinander.

Ben Turner holte sich im Massensprint den Tagessieg. Der 26 Jahre alte Brite siegte nach der Überfahrt vom italienischen Susa ins französische Voiron vor dem belgischen Sprint-Star Jasper Philipsen und dessen Landsmann Edward Planckaert. Am Dienstag standen 206,7 Kilometer und 2919 Höhenmeter an. 

Am Mittwoch kommt es zu einem Mannschaftszeitfahren mit einer Distanz von etwa 24 Kilometern. Zum ersten Mal werden sie nach dem Auftakt in Italien in Spanien starten. Die dreiwöchige Rundfahrt endet am 14. September in der Hauptstadt Madrid. (dpa)

Mehr Artikel