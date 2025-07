Wade verletzt: Werder-Stürmer Ducksch fällt wochenlang aus

Die Verletzung von Werder-Stürmer Marvin Ducksch ist schwerer als zunächst befürchtet. Das beeinflusst womöglich auch die Vereinssuche des Angreifers.

Bremen.

Wegen einer Muskelverletzung in der Wade wird der Stürmer Marvin Ducksch dem Fußball-Bundesligisten Werder Bremen für mehrere Wochen fehlen. Der 31-Jährige hatte am Montag schon nach wenigen Übungen das erste Training der neuen Saison abbrechen müssen. Jetzt bestätigte eine MRT-Untersuchung in der Bremer Paracelsus-Klinik die Schwere der Verletzung.