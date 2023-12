Wagner-Brüder verlieren mit Orlando bei Boston Celtics

Boston. Die Orlando Magic mit den deutschen Basketball-Weltmeistern Franz und Moritz Wagner sind bei ihrer Aufholjagd in der Eastern Conference in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA gestoppt worden. Nach zwei Siegen nacheinander verloren die Brüder bei den heimstarken Boston Celtics mit 111:128 (51:64).

Franz Wagner gelangen dabei 17 Punkte, während Moritz nur zwei erzielte. Die Celtics gewannen derweil zum 13. Mal in eigener Halle und sind in dieser Saison vor heimischem Publikum noch ohne Niederlage. In ihrem nächsten Spiel treffen beide Teams erneut im TD Garden von Boston aufeinander. (dpa)