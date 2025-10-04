Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wagner meistert erste Drucksituation in Augsburg

Endlich Grund zur Freude: Sandro Wagner.
Endlich Grund zur Freude: Sandro Wagner. Bild: Harry Langer/dpa
Der 18-jährige Noahkai Banks bejubelt sein erstes Bundesliga-Tor.
Der 18-jährige Noahkai Banks bejubelt sein erstes Bundesliga-Tor. Bild: Harry Langer/dpa
Diese Bauchlandung von Kapitän Maximilian Arnold war typisch für den Wolfsburger Auftritt in Augsburg.
Diese Bauchlandung von Kapitän Maximilian Arnold war typisch für den Wolfsburger Auftritt in Augsburg. Bild: Harry Langer/dpa
Sandro Wagner tätschelt Mert Kömür, den besten Augsburger, nach dessen 2:0.
Sandro Wagner tätschelt Mert Kömür, den besten Augsburger, nach dessen 2:0. Bild: Harry Langer/dpa
Endlich Grund zur Freude: Sandro Wagner.
Endlich Grund zur Freude: Sandro Wagner. Bild: Harry Langer/dpa
Der 18-jährige Noahkai Banks bejubelt sein erstes Bundesliga-Tor.
Der 18-jährige Noahkai Banks bejubelt sein erstes Bundesliga-Tor. Bild: Harry Langer/dpa
Diese Bauchlandung von Kapitän Maximilian Arnold war typisch für den Wolfsburger Auftritt in Augsburg.
Diese Bauchlandung von Kapitän Maximilian Arnold war typisch für den Wolfsburger Auftritt in Augsburg. Bild: Harry Langer/dpa
Sandro Wagner tätschelt Mert Kömür, den besten Augsburger, nach dessen 2:0.
Sandro Wagner tätschelt Mert Kömür, den besten Augsburger, nach dessen 2:0. Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Wagner meistert erste Drucksituation in Augsburg
Klaus Bergmann, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach vier Niederlagen in Serie gelingt dem FC Augsburg ein Heimsieg gegen Wolfsburg. Trainer Wagner tauscht seine halbe Elf aus und wird belohnt. Zwei Youngster liefern.

Augsburg.

Sandro Wagner hat seine erste größere Drucksituation als Bundesliga-Trainer mit Bravour gemeistert. Der 37-Jährige feierte nach vier Niederlagen in Serie mit dem FC Augsburg beim 3:1 (1:0) im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg den zweiten Saisonsieg - und das absolut verdient. In der Tabelle zog der FCA mit sechs Punkten an den mauen Wolfsburgern (5) vorbei. 

"Persönlich habe ich die letzten zwei, drei Wochen mehr gelernt als in den fünf Jahren davor", sagte Wagner vor dem Spiel beim Streamingdienst DAZN. In der Trainingswoche habe er nach dem Tiefpunkt beim 1:2 in Heidenheim "einen offenen Konkurrenzkampf" ausgerufen, berichtete der junge Chefcoach. 

Der 18-jährige Noahkai Banks bejubelt sein erstes Bundesliga-Tor.
Der 18-jährige Noahkai Banks bejubelt sein erstes Bundesliga-Tor. Bild: Harry Langer/dpa
Der 18-jährige Noahkai Banks bejubelt sein erstes Bundesliga-Tor.
Der 18-jährige Noahkai Banks bejubelt sein erstes Bundesliga-Tor. Bild: Harry Langer/dpa

Dieser mündete personell im Austausch der halben Startelf. Und die Wechsel gingen auf. Zwei Youngster, die neu ins Team kamen, sorgten in der 3. Minute für den idealen Auftakt in die wegweisende Partie. Nach einer Ecke flankte der 20 Jahre alte Mert Kömür vors Tor, wo der 18 Jahre alte Verteidiger Noahkai Banks den Ball bei seinem ersten Bundesliga-Tor volley einschoss. 

Zwei Youngster leiten den Heimsieg ein

Der herausragende Kömür erhöhte vor 28.200 Zuschauern nach der Pause nach starker Vorarbeit von Chrislain Matsima (51.). Und Kömür leitete auch den Angriff ein, den Robin Fellhauer zum 3:0 vollendete (63.). Die Gäste hatten im einsetzenden und dann stürmischen Regen nur eine Antwort: Adam Daghim verkürzte nach einem Konter über Mohammed Amoura, Wolfsburgs Besten. 

Wagner hatte nicht nur personelle Konsequenzen aus den zurückliegenden Spielen gezogen, sondern auch taktische. Er stellte um auf eine Viererkette, in der neben Matsima der athletische Banks ein Gewinn im Abwehrzentrum war. Der Youngster verteidigte resolut, obwohl er früh die Gelbe Karte sah. 

Amoura einziger Wolfsburger Lichtblick 

Allerdings kam von den Gästen bis auf einen Schuss von Mattias Svanberg an den Außenpfosten (32.) lange extrem wenig im Vorwärtsgang. Bei den Niedersachsen fehlte es an allem. Defensiv war das Team von Trainer Paul Simonis wacklig. Konstantinos Koulierakis hätte Kömür mit einem Blackout-Pass fast schon vor der Pause das 2:0 ermöglicht (43.). 

Diese Bauchlandung von Kapitän Maximilian Arnold war typisch für den Wolfsburger Auftritt in Augsburg.
Diese Bauchlandung von Kapitän Maximilian Arnold war typisch für den Wolfsburger Auftritt in Augsburg. Bild: Harry Langer/dpa
Diese Bauchlandung von Kapitän Maximilian Arnold war typisch für den Wolfsburger Auftritt in Augsburg.
Diese Bauchlandung von Kapitän Maximilian Arnold war typisch für den Wolfsburger Auftritt in Augsburg. Bild: Harry Langer/dpa

Und offensiv war ein planvolles Zusammenspiel auch nach der Einwechslung des Dänen Christian Eriksen nicht wirklich zu erkennen. Gefahr ging praktisch nur von Flügelstürmer Amoura aus, der aber den möglichen Anschlusstreffer zum 1:2 aus zentraler Position verpasste (57.). 

Die Augsburger entdeckten dagegen ihre Tugenden wieder. Sie traten als Einheit auf. Zur Leidenschaft kamen auch einige spielerische Momente über die technisch versierten Kömür und Fabian Rieder. Wagner erlebte am Spielfeldrand zwar auch wacklige Phasen seiner Elf, die aber mit Hingabe verteidigte und von den FCA-Fans nach dem ersten Heimsieg gefeiert wurde. 

Sandro Wagner tätschelt Mert Kömür, den besten Augsburger, nach dessen 2:0.
Sandro Wagner tätschelt Mert Kömür, den besten Augsburger, nach dessen 2:0. Bild: Harry Langer/dpa
Sandro Wagner tätschelt Mert Kömür, den besten Augsburger, nach dessen 2:0.
Sandro Wagner tätschelt Mert Kömür, den besten Augsburger, nach dessen 2:0. Bild: Harry Langer/dpa

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
05.10.2025
3 min.
Wagners Abpfiff-Geste und zwei famose Tor-Youngster
Sandro Wagner reagiert nach dem Abpfiff mit einer Geste Richtung Publikum.
Sandro Wagner kann aufatmen. Der erste Heimsieg erstickt fürs Erste die Zweifel am neuen Augsburger Weg mit dem Trainer-Newcomer. Eine Prise Genugtuung muss freilich nach dem Schlusspfiff raus.
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
27.09.2025
4 min.
1:0 in Wolfsburg: Leipziger Siegesserie hält an
Das 600. Tor der Leipziger Bundesliga-Geschichte: Johan Bakayoko (r) jubelt über das 1:0 in Wolfsburg.
31 Torschüsse, aber nur ein Tor: Wolfsburg und Leipzig liefern sich in der Bundesliga ein wildes Spiel. Am Ende halten gleich zwei Serien.
Sebastian Stiekel, dpa
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
Mehr Artikel