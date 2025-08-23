Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wagner siegt bei Debüt - Stuttgart und Leverkusen patzen

Erstes Bundesligaspiel als Trainer: Sandro Wagner.
Erstes Bundesligaspiel als Trainer: Sandro Wagner. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Ein Traumtor, ein Herzchen: Can Uzun.
Ein Traumtor, ein Herzchen: Can Uzun. Bild: Arne Dedert/dpa
Sofort zur Stelle: Union Berlins Neuzugang Ilyas Ansah.
Sofort zur Stelle: Union Berlins Neuzugang Ilyas Ansah. Bild: Soeren Stache/dpa
Erstes Bundesligaspiel als Trainer: Sandro Wagner.
Erstes Bundesligaspiel als Trainer: Sandro Wagner. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Ein Traumtor, ein Herzchen: Can Uzun.
Ein Traumtor, ein Herzchen: Can Uzun. Bild: Arne Dedert/dpa
Sofort zur Stelle: Union Berlins Neuzugang Ilyas Ansah.
Sofort zur Stelle: Union Berlins Neuzugang Ilyas Ansah. Bild: Soeren Stache/dpa
1. Bundesliga
Wagner siegt bei Debüt - Stuttgart und Leverkusen patzen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sandro Wagner feiert bei seiner Bundesliga-Premiere als Trainer einen Erfolg mit Augsburg. Leverkusen und Stuttgart verlieren, Frankfurt macht's souverän. Der BVB verschenkt einen Sieg.

Berlin.

Sandro Wagner hat sein Trainerdebüt in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg gekrönt. 3:1 (3:0) siegte der vom ehemaligen DFB-Co-Trainer betreute FC Augsburg am 1. Spieltag beim SC Freiburg. Mit drei Punkten starteten auch Eintracht Frankfurt, der VfL Wolfsburg, der 1. FC Union Berlin und Borussia Dortmund in die neue Saison. Vizemeister Bayer Leverkusen und DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart verloren dagegen überraschend zum Auftakt.

Wagner hatte zunächst Glück, dass ein vermeintliches Freiburger Tor wegen einer Abseitsposition nach Videobeweis aberkannt wurde. In der Folge agierten die Augsburger effizient. Dimitrios Giannoulis (32. Minute), Chrislain Matsima (42.) und Marius Wolf (45.+2) stellten noch vor der Pause auf 3:0. Vincenzo Grifo (58./Handelfmeter) blieb einziger SC-Torschütze.

Ansah trifft doppelt für Union

Der VfB Stuttgart verpatzte seinen Auftakt beim 1:2 (0:2) bei Union Berlin. Überragender Mann war Unions Neuzugang Ilyas Ansah, dem gleich bei seinem Erstliga-Debüt ein Doppelpack (18./45.+4) gelang. Für die Schwaben verkürzte Neuzugang Tiago Tomás (86.). Tief in der Nachspielzeit stand Nick Woltemade beim vermeintlichen Ausgleich im Abseits - das Tor zählte nicht.

Auch Leverkusens neuer Trainer Erik ten Hag sah beim 1:2 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim einen Fehlstart seines Teams. Die frühe Führung durch Jarell Quansah (6.) half der Werkself nicht, Fisnik Asllani (25.) und Tim Lemperle (52.) drehten die Partie zugunsten der Hoffenheimer.

BVB gibt Führung aus der Hand

In Frankfurt ebnete Can Uzun (22.) mit einem traumhaften Tor aus 20 Metern den Weg zum 4:1 (2:0) gegen Werder Bremen. Jean-Mattéo Bahoya (25./47.) und Ansgar Knauff (70.) legten nach. Für Bremen erzielte Justin Njinmah (48.) das zwischenzeitliche 1:3.

Borussia Dortmund verschenkte beim FC St. Pauli nach einer 3:1-Führung einen Sieg und musste sich mit einem 3:3 (1:0) begnügen. Serhou Guirassy (34.) brachte den BVB in Front. Nach dem Ausgleich der Hamburger durch Andreas Hountondji (50.) brachten Waldemar Anton (67.) und Julian Brandt (74.) mit ihren Treffern die Borussia vermeintlich auf die Siegerstraße. Wermutstropfen: Filippo Mané sah in der 85. Minute Rot und ermöglichte St. Pauli per Foulelfmeter durch Danel Sinani (86.) das zweite Tor. Drei Minuten darauf traf Eric Smith (89.) und entriss dem BVB den möglichen Erfolg.

Perfekter Einstand für Wolfsburgs Coach Simonis

Die Wolfsburger Andreas Skov Olsen (20.), Mattias Svanberg (67.) und Mohamed Amoura (87./Foulelfmeter) verhalfen mit ihren Toren Neu-Trainer Paul Simonis zu einem 3:1 (1:1) beim 1. FC Heidenheim. Für die Elf von FCH-Chefcoach Frank Schmidt hatte Léo Scienza (29.) mit einem sehenswerten Freistoß zwischenzeitlich ausgeglichen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
12:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.08.2025
 11 Bilder
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
23.08.2025
3 min.
Konfetti und Knalleffekt: Union schlägt Stuttgart
Ilyas Ansah erwischte einen perfekten Saisonstart für Union Berlin.
Union Berlin ist auch im siebten Bundesliga-Jahr für Überraschungen gut. Als Abstiegskandidat gehandelt überzeugen die Eisernen gegen Pokalsieger Stuttgart. Ein junger Debütant trumpft richtig auf.
Arne Richter, dpa
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
23.08.2025
4 min.
Erst Traumdebüt, dann Ansage: Wagner denkt schon an Bayern
Sandro Wagner denkt schon an das Duell mit den Bayern.
Sandro Wagner gewinnt seine Premiere als Bundesliga-Trainer. Augsburg sorgt in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse gegen Freiburg, der Coach denkt aber schon weiter.
Maximilian Wendl, dpa
Mehr Artikel