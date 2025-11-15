Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wahlkampf-Leiter von Ex-Kanzler Scholz scheitert auf Schalke

Schalkes Vorstandscrew erlebte am Samstag eine entspanntere Mitgliederversammlung als 2024. (Archivbild) Bild: Tim Rehbein/dpa
Schalkes Vorstandscrew erlebte am Samstag eine entspanntere Mitgliederversammlung als 2024. (Archivbild) Bild: Tim Rehbein/dpa
2. Bundesliga
Wahlkampf-Leiter von Ex-Kanzler Scholz scheitert auf Schalke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Raphael Brinkert galt als Favorit auf einen Posten im Aufsichtsrat des FC Schalke und scheitert krachend. Insgesamt verlief die Mitgliederversammlung diesmal harmonisch. Es gab nur einen Aufreger.

Gelsenkirchen.

Der frühere Wahlkampfmanager des ehemaligen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD), Raphael Brinkert, ist bei der Wahl zum Aufsichtsrat des FC Schalke 04 überraschend gescheitert. Von insgesamt vier Kandidaten für zwei Plätze im Kontrollgremium des Fußball-Zweitligisten erhielt Brinkert am Samstag die wenigsten Stimmen.

Raphael Brinkert wird kein Schalker Aufsichtsrat. (Archivbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa
Raphael Brinkert wird kein Schalker Aufsichtsrat. (Archivbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa

Stattdessen wurden Johannes Struckmeier wiedergewählt und Rolf Haselhorst abgewählt. Stefan Hegmanns zieht neu in den Aufsichtsrat ein. Brinkert erhielt lediglich 577 der 2235 anwesenden Stimmberechtigten auf der Mitgliederversammlung des Clubs. Insgesamt war somit nur gut ein Hundertstel aller Schalke-Mitglieder anwesend. Aktuell hat der Revierriese 204.000 Mitglieder und ist damit laut Vorstandschef Matthias Tillmann "der sechstgrößte Verein der Welt". 

Im vergangenen Jahr waren rund doppelt so viele Mitglieder gekommen und die Stimmung erheblich angespannter als zurzeit. Aktuell ist Schalke mit 27 Punkten aus zwölf Spielen Tabellenzweiter. "Ich kann euch den Aufstieg nicht versprechen. Ich verspreche aber, dass wir die besten Rahmenbedingungen schaffen werden, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Wir bleiben demütig und bodenständig", sagte Sportchef Frank Baumann und bekam großen Applaus. 

Bierpreis steigt in der Schalker Arena

Etwas ungemütlich wurde es lediglich, als Finanzchefin Christina Rühl-Hamers zum 1. Januar 2026 eine Bierpreis-Erhöhung von aktuell 5,10 Euro auf 5,50 Euro verkündete und dies mit "gestiegenen Kosten" begründete. "Diese Reaktion habe ich erwartet", sagte Rühl-Hamers dazu. (dpa)

