Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Wahnsinn in Wolfsburg: 15 Minuten Extrazeit und VAR-Problem

Kölner Jubel, Wolfsburger Entsetzen: VfL-Trainer Paul Simonis nach dem späten 3:3.
Kölner Jubel, Wolfsburger Entsetzen: VfL-Trainer Paul Simonis nach dem späten 3:3. Bild: dpa
Kölner Jubel, Wolfsburger Entsetzen: VfL-Trainer Paul Simonis nach dem späten 3:3.
Kölner Jubel, Wolfsburger Entsetzen: VfL-Trainer Paul Simonis nach dem späten 3:3. Bild: dpa
1. Bundesliga
Wahnsinn in Wolfsburg: 15 Minuten Extrazeit und VAR-Problem
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 3:3 zwischen Wolfsburg und Köln fielen gleich drei Tore in einer überlangen Nachspielzeit. Ein Grund dafür: Probleme bei einem Videobeweis.

Wolfsburg.

Drei Tore in der Nachspielzeit, ein Spiel mit 15 Minuten Überlänge: Das 3:3 (1:1) zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln schlauchte in der Fußball-Bundesliga alle Beteiligten. "Brutal. Das ist Wahnsinn. Das funktioniert so nicht", sagte Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold hinterher. "Der Schiedsrichter kann auch nichts dafür. Aber das funktioniert so nicht: 15 Minuten Nachspielzeit…".

Gleich dreimal wurde diese XXL-Partie in der Volkswagen-Arena unterbrochen. Wegen eines Gewitters (24.), wegen des Abbrennens von Pyrotechnik im Wolfsburger Fanblock (46.) und wegen eines minutenlangen VAR-Einsatzes.

Technische Probleme beim VAR

Darum drehte sich auch die Kritik von Arnold: Denn Spieler und Trainer beider Teams sprachen hinterher davon, dass die Überprüfung eines Kopfballtores von FC-Stürmer Marius Bülter (56.) auch wegen technischer Probleme bei den Videobildern so lange gedauert hätte.

Der Schiedsrichter hatte auf Tor entschieden, der Linienrichter eine Abseitsposition angezeigt. Offenbar ließ sich das aber nur schwer überprüfen. Am Ende zählte das Tor nicht, weil auf den Videobildern in derselben Szene noch das Foul eines Kölner Abwehrspielers zu sehen war. Vor allem aber führte diese Episode zu der langen Nachspielzeit.

3:3 in 90.+14 Minute

Ausgerechnet die Wolfsburger Leihgabe Jakub Kaminski traf kurz vor dem Schlusspfiff noch zum 3:3 für den FC (90.+14). Erst in der neunten Minute der Nachspielzeit hatte Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold per Freistoß das 3:2 erzielt. Auch das 2:2 durch Isak Johannesson (90.+1) war nach dem Ende der regulären Spielzeit gefallen.

"Das war eine wilde Achterbahnfahrt", sagte Kölns Trainer Lukas Kwasniok. "Die letzten 15 Minuten waren noch wilder als die 90 davor." FC-Angreifer Bülter meinte aber auch: "Es gab sehr viele Unterbrechungen, es gab auch sehr lange Unterbrechungen. Das hat schon den Spielfluss gestört. Vor allem die zweite Halbzeit hat sich komisch angeführt." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:58 Uhr
4 min.
Drei Tore in der Nachspielzeit: Spektakel in Wolfsburg
Im Zweikampf: Wolfsburgs Andreas Skov Olsen (l) und der Kölner Timo Hübers.
Der 1. FC Köln wendet seine erste Saisonniederlage sehr spät noch ab. Beim 80. Geburtstag des VfL Wolfsburg ist ein spektakuläres Spiel gleich dreimal unterbrochen.
Sebastian Stiekel, dpa
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
12:05 Uhr
4 min.
Rekordtor im XXL-Spiel: Der Kölner Wahnsinn in Wolfsburg
Kölns Jakub Kaminski (r) schoss beim 3:3 in Wolfsburg das späteste Tor der Bundesliga-Geschichte.
Der 1. FC Köln ist ein besonders verrückter Club. Das war beim 3:3 in Wolfsburg wieder gut zu sehen. Ein Spiel mit Überlänge endete mit einem Bundesliga-Rekord.
Sebastian Stiekel, dpa
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel