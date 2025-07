Walisischer Fußball trauert im Ikone Joey Jones

Als erster Waliser gewann Joey Jones den Europapokal der Landesmeister - gegen ein deutsches Team. Nun ist der ehemalige Fußball-Nationalspieler gestorben.

Wrexham. Der AFC Wrexham trauert um den früheren walisischen Fußball-Nationalspieler Joey Jones. Wie der Zweitligist auf seiner Homepage bekanntgab, starb der ehemalige Verteidiger im Alter von 70 Jahren "nach einem Kampf gegen eine Krankheit".

Berühmt wurde Jones als erster Waliser, der den Europapokal der Landesmeister - heute die Champions League - gewonnen hat: Mit dem FC Liverpool siegte er im Finale 1977 mit 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach.

Legende auch in Liverpool

Im Jahr darauf verteidigte er mit den "Reds" den Titel. "Wir sind zutiefst traurig über das Ableben von Joey Jones im Alter von 70 Jahren", schrieb der FC Liverpool auf der Plattform X.

Der walisische Fußballverband erklärte: "Joey Jones wird für immer als Ikone in Erinnerung bleiben, die eine Generation für die Fans von Liverpool, Wrexham und Cymru (Landesname für Wales) geprägt hat."

Trauer um Clublegende

Für Wales bestritt Jones in elf Jahren 72 Länderspiele. Nach dem Ende seiner Karriere 1992 war der als "Mr. Wrexham" bekannte Fußballer unter anderem Trainer bei seinem walisischen Club und zeitweilig auch Manager.

Man sei "am Boden zerstört", als man von seinem Tod erfahren habe, schrieb der AFC. In dieser traurigen Zeit seien die Gedanken bei seiner Familie, Freunden sowie früheren Mitspielern und Kollegen. "Joey war eine wahre Clublegende auf und neben dem Spielfeld und hatte Zeit für jeden, den er traf. Alle, die ihn kannten, werden ihn sehr vermissen", so der Club. (dpa)