  • Wanner-Wechsel zu Eindhoven perfekt: PSV-Boss kontert Eberl

Paul Wanner spielt künftig in den Niederlanden. (Archivbild)
1. Bundesliga
Wanner-Wechsel zu Eindhoven perfekt: PSV-Boss kontert Eberl
Paul Wanner wechselt von den Bayern nach Eindhoven. Verabschiedet wird er aus München mit deutlicher Kritik des Sportchefs. Dies scheint der neue Boss des 19-Jährigen so nicht stehen lassen zu wollen.

München.

Der Wechsel von Paul Wanner vom FC Bayern München zur PSV Eindhoven ist perfekt. Der 19-Jährige unterschrieb beim niederländischen Fußballmeister einen Fünfjahresvertrag und erhält die prestigeträchtige Rückennummer 10. Medienberichten zufolge kassiert Bayern mindestens 15 Millionen Euro für den Offensivspieler. Offiziell gab es dazu keine Angaben.

Wanner sagte laut einer PSV-Mitteilung, dass die Vereinsverantwortlichen und Chefcoach Peter Bosz "mir sehr deutlich gemacht haben, dass sie mich wirklich hier wollen und wie ich dem Team bestmöglich helfen kann". In München hatte er das Gefühl wohl nicht. Der Teenager sagte: "Ich fühle mich absolut bereit für diese Herausforderung und weiß, dass dies der richtige Schritt ist."

PSV-Boss kontert Eberl-Kritik an dem Teenager

Noch am Donnerstag hatte Max Eberl deutliche Kritik geübt an dem Jungprofi. Angesprochen auf die Gründe für den Weggang Wanners sagte der Münchner Sportvorstand: "Es kommt auf die Spieler drauf an, die besser werden wollen, die sich Herausforderungen stellen wollen." Dies habe man bei Wanner offenbar nicht gesehen - und das, obwohl nach etlichen Abgängen in der Bayern-Offensive eigentlich viele Einsatzminuten möglich schienen. "Wenn man dann nicht glaubt, dann muss man halt auch irgendwie eine Entscheidung treffen."

Eindhovens Fußballchef Earnest Stewart konterte die Aussagen und meinte über seinen Neuzugang: "Er ist ein offener Junge, der viele Fragen stellt. Wirklich einer mit dem Willen, besser zu werden, das merkt man in allen Gesprächen." Eindhoven spielt wie der FC Bayern in der Champions League.

Verkauf nach zwei Leih-Jahren

Der Teenager wurde im Nachwuchs der Bayern ausgebildet, in den vergangenen Spielzeiten dann aber bereits an die SV Elversberg (2023/24) und den 1. FC Heidenheim (2024/25) verliehen. Noch am Mittwochmorgen hatte er mit dem ganzen Team des deutschen Rekordmeisters in Lederhosen an einem Fotoshooting der Bayern für einen Biersponsor teilgenommen. (dpa)

