Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • War das Rot? Tah winkt ab, Chelsea-Coach erzürnt

Jonathan Tah (r) gegen João Pedro, in den Zweikämpfen ging es zur Sache.
Jonathan Tah (r) gegen João Pedro, in den Zweikämpfen ging es zur Sache. Bild: Tom Weller/dpa
Jonathan Tah (r) gegen João Pedro, in den Zweikämpfen ging es zur Sache.
Jonathan Tah (r) gegen João Pedro, in den Zweikämpfen ging es zur Sache. Bild: Tom Weller/dpa
Fußball
War das Rot? Tah winkt ab, Chelsea-Coach erzürnt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Zweikampf zwischen Bayern-Verteidiger Tah und Chelsea-Stürmer João Pedro sorgt für Aufregung während und nach dem Münchner Sieg. Die Meinungen gehen weit auseinander.

München.

War das Rot? Ein intensiver Zweikampf zwischen Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah und Chelseas Angreifer João Pedro erregte auch nach dem 3:1 (2:1) des FC Bayern München zum Auftakt der Champions League die Gemüter - vor allem natürlich der Verlierer aus England. 

Der vermeintliche Übeltäter Tah aber winkte nach der Partie ab, als er auf die Szene angesprochen wurde. "Wenn ich ihn im Gesicht treffe, sage ich ja. Aber so? Die Gelbe Karte konnte ich nachvollziehen, das war richtig", sagte der 29-Jährige.

Unmittelbar vor dem 1:2 von Chelsea durch Cole Palmer nach einer halben Stunde war es auf Höhe des Mittelkreises zum Zweikampf gekommen. João Pedro zog Tah in der Konterbewegung am Trikot. Der Arm des Münchner Innenverteidigers schwang in Richtung des Oberkörpers des Brasilianers. Der Angreifer blieb am Boden liegen. 

"Müssen Sie für eine Rote Karte Blut sehen?"

Tah sah Gelb. Und auch Chelsea-Trainer Enzo Maresca wurde vom Schiedsrichter verwarnt, weil er sich an der Seitenlinie vehement beschwerte. Auch nach dem Spiel erregte sich der Italiener noch. "Müssen Sie für eine Rote Karte Blut sehen?", fragte er. Für ihn war es ein klarer Schlag von Tah.

Bayern-Coach Vindent Kompany deutete die Szene komplett anders. Für ihn war es ein Foul des Chelsea-Spielers. Tah habe diesen nur loswerden wollen. "Ich dachte, dass sein Trikot gezogen wurde und er (Tah) versucht hat, sich zu befreien. Meiner Meinung nach ist es kein großes Thema, über das wir reden müssten", befand Kompany nach dem Spiel. 

Den verwarnten und auch nicht souverän verteidigenden Tah wechselte der Belgier zur Pause trotzdem aus. "Man mag es nicht, aber ich kann es nachvollziehen", sagte Tah zu der "gelb-bedingten" Vorsichtsmaßnahme. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
23:15 Uhr
4 min.
"Top Leistung": Bayern schlägt Club-Weltmeister dank Kane
Harry Kane hebt nach seinem 3:1 ab zum Torjubel, rechts freut sich Luis Díaz.
Der FC Bayern feiert den 22. Auftakterfolg am Stück in der Königsklasse. Das 3:1 gegen den Club-Weltmeister ist eine Ansage. Außenseiter? Nichts da. Ein Engländer im Münchner Trikot ragt heraus.
Klaus Bergmann, dpa
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
20:28 Uhr
2 min.
Chelsea-Trainer: Hatte kein Problem mit Jackson
Nicolas Jackson in Aktion beim Training vor dem Wiedersehen mit Chelsea.
Der Club-Weltmeister ist in München. Chelsea-Trainer Enzo Maresca sieht die Bayern in der Königsklasse nicht als Außenseiter, sondern als Titelkandidat. Im Fokus steht auch ein verliehener Stürmer.
Mehr Artikel