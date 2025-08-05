Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Warten auf Amerika-Vollzug: Müller trainiert mit FC Bayern

Thomas Müller (links) will in die MLS - vorerst aber trainiert er noch bei Bayern mit.
Thomas Müller (links) will in die MLS - vorerst aber trainiert er noch bei Bayern mit. Bild: Sven Hoppe/dpa
Thomas Müller (links) will in die MLS - vorerst aber trainiert er noch bei Bayern mit.
Thomas Müller (links) will in die MLS - vorerst aber trainiert er noch bei Bayern mit. Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
Warten auf Amerika-Vollzug: Müller trainiert mit FC Bayern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thomas Müllers Zukunft liegt in Nordamerika. Dort will der Ex-Weltmeister künftig auf Torejagd gehen. Doch der Deal ist noch nicht fix. Und so überrascht er als prominenter Trainingsgast in München.

München.

In Erwartung seines Wechsels nach Nordamerika hält sich Thomas Müller nicht mehr nur individuell beim FC Bayern fit. Der Routinier trainierte am Dienstagmorgen auch ganz regulär mit seinem ehemaligen Team an der Säbener Straße. Auf Videos des Senders Sky war zu sehen, wie der 35-Jährige wie ein ganz normaler Mitspieler bei einer Einheit mitmacht und auch Anweisungen gibt.

Ein Sprecher des deutschen Fußball-Rekordmeisters bestätigte den prominenten Trainingsgast auf Anfrage. Ob Müller in den nächsten Tagen noch öfter mit den Bayern arbeiten werde, das sei offen.

Denn eigentlich will sich der Weltmeister von 2014 den Vancouver Whitecaps aus der Major League Soccer (MLB) in Nordamerika anschließen. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht der Deal kurz bevor - nur noch letzte Details seien mit dem Team von der kanadischen Westküste zu klären.

Zuletzt schon individuelles Training an der Säbener Straße

Müller hatte bei Bayern keinen neuen Vertrag mehr bekommen und jüngst schon in einem Video angekündigt, dass es nun "übern großen Teich" gehe. Um sich für das Abenteuer in Amerika fit zu halten, hatte Müller schon zuletzt die Erlaubnis erhalten, individuell an der Säbener Straße zu trainieren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
30.07.2025
2 min.
Bericht: Thomas Müller hält sich beim FC Bayern fit
Als Gast an der Säbener Straße: Thomas Müller (l).
So ganz weg ist er noch nicht: Vor seinem Wechsel nach Kanada trainiert Müller weiter in München - bei seinem alten Arbeitgeber. Dessen Boss zeigt sich vom Karriereschritt des 35-Jährigen angetan.
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
29.07.2025
2 min.
Bericht: Weg für Müller-Wechsel nach Vancouver frei
Thomas Müller wechselt nach Vancouver.
Thomas Müller in die MLS? Der Ur-Bayer steht vor dem Wechsel nach Nordamerika. Eine wichtige Hürde soll nun aus dem Weg sein.
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
Mehr Artikel