Warten auf Amerika-Vollzug: Müller trainiert mit FC Bayern

Thomas Müllers Zukunft liegt in Nordamerika. Dort will der Ex-Weltmeister künftig auf Torejagd gehen. Doch der Deal ist noch nicht fix. Und so überrascht er als prominenter Trainingsgast in München.

München. In Erwartung seines Wechsels nach Nordamerika hält sich Thomas Müller nicht mehr nur individuell beim FC Bayern fit. Der Routinier trainierte am Dienstagmorgen auch ganz regulär mit seinem ehemaligen Team an der Säbener Straße. Auf Videos des Senders Sky war zu sehen, wie der 35-Jährige wie ein ganz normaler Mitspieler bei einer Einheit mitmacht und auch Anweisungen gibt.

Ein Sprecher des deutschen Fußball-Rekordmeisters bestätigte den prominenten Trainingsgast auf Anfrage. Ob Müller in den nächsten Tagen noch öfter mit den Bayern arbeiten werde, das sei offen.

Denn eigentlich will sich der Weltmeister von 2014 den Vancouver Whitecaps aus der Major League Soccer (MLB) in Nordamerika anschließen. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht der Deal kurz bevor - nur noch letzte Details seien mit dem Team von der kanadischen Westküste zu klären.

Zuletzt schon individuelles Training an der Säbener Straße

Müller hatte bei Bayern keinen neuen Vertrag mehr bekommen und jüngst schon in einem Video angekündigt, dass es nun "übern großen Teich" gehe. Um sich für das Abenteuer in Amerika fit zu halten, hatte Müller schon zuletzt die Erlaubnis erhalten, individuell an der Säbener Straße zu trainieren. (dpa)