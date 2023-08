"Was für ein Drama!" - Reaktionen auf das frühe DFB-Aus

Das erste Mal in der Geschichte der Frauen-Nationalmannschaft endet eine Weltmeisterschaft schon nach der Vorrunde. Die Spielerinnen ringen nach Worten, während es von Außen viel Aufmunterung gibt - auch vom Gegner.

Brisbane. Die deutschen Fußballerinnen haben unmittelbar nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM Zuspruch von Außenministerin Annalena Baerbock erhalten. "Was für ein Drama! Manchmal steckt einfach der Wurm drin. Kopf hoch, liebe DFB-Frauen", schrieb die Grünen-Politikerin bei Twitter.

Innenministerin Nancy Faeser twitterte nach Spielschluss ein zerbrochenes Herz, Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger schrieb: "Wie schade! Das war wirklich ein knappes Ding. Den Sieg hätte ich unseren DFB-Frauen wirklich gegönnt. Kopf hoch, wir sind trotzdem stolz auf Euch!"

"Jetzt klar zu sagen, woran es gelegen hat, kann ich gerade nicht", resümierte Kapitänin Alexandra Popp kurz nach dem Abpfiff. Jule Brand fehlten danach ebenso wie Worte wie Wolfsburg-Kollegin Lena Oberdorf: "Ich kann es nicht erklären." Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg konnte die ganze Vorrunde schon etwas sachlicher überblicken: "Am Ende muss man sagen, hat unsere Leistung in den drei Spielen nicht ausgereicht, um mit vier Punkten in der Gruppe weiterzukommen." Die Mannschaft sei nach dem frühen Rückstand geschockt gewesen, es habe die Spielruhe gefehlt. Schnelle Konsequenzen wollte sie jedoch vorerst nicht ziehen.

Ihr Gegenüber, Südkoreas Nationaltrainer Colin Bell, ist vom Vorrunden-Aus ebenso überrascht worden. "Ich habe nicht gewusst, dass Deutschland raus ist, bis ungefähr vier, fünf Minuten nach dem Spiel. Das tut mir echt leid", sagte der 61-jährige Engländer im ZDF. Bell war als Spieler und Coach jahrzehntelang in Deutschland tätig. "Über die Hälfte meines Lebens habe ich in Deutschland verbracht. Ich liebe das Land, mein Sohn und meine Enkelin sind deutsch", sagte Bell: "Deswegen tut es mir echt leid. Ich habe ehemalige Spielerinnen in der deutschen Mannschaft." Die Frauen um Alexandra Popp hätten gegen seine Koreanerinnen "alles versucht, das muss man denen auch lassen", sagte Bell.

Die deutsche Nationalmannschaft um Kapitänin Alexandra Popp war zuvor in Brisbane nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Südkorea hinausgekommen und hatte damit das Achtelfinale des Turniers in Australien und Neuseeland verpasst. (dpa)