Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Was haben wir getan?": Dorfclub Mjällby feiert Titel-Coup

Die Fußballfans in Schweden staunen nicht schlecht: Es gibt einen Sensations-Meister
Die Fußballfans in Schweden staunen nicht schlecht: Es gibt einen Sensations-Meister Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa
Die Fußballfans in Schweden staunen nicht schlecht: Es gibt einen Sensations-Meister
Die Fußballfans in Schweden staunen nicht schlecht: Es gibt einen Sensations-Meister Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa
Fußball
"Was haben wir getan?": Dorfclub Mjällby feiert Titel-Coup
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist eine der überraschendsten Meistertitel in der europäischen Fußball-Geschichte: Mjällby AIF triumphiert vorzeitig in der schwedische Allsvenskan. Zufall ist der Erfolg aber nicht.

Göteborg.

In einem Göteburger Nachtclub feierten die Dorf-Kicker von Mjällby AIF die schwedische Fußball-Sensation wie im Goldrausch. Videos von der ausgelassenen Meister-Party mit den Fans zeigten unter anderem Stürmer Jacob Bergström mit Goldschminke im Gesicht und Cheftrainer Anders Torstensson mit einem goldenen Hut auf dem Kopf. "Es fühlt sich an, als würde dieses Fest nie aufhören", sagte Torstensson zu "Fotbollskanalen": "Es ist völlig unmöglich, das zu begreifen."

Durch das 2:0 am Montagabend bei IFK Göteburg sicherte sich das Sensations-Team aus dem 1.400 Einwohner zählenden Fischerdorf Mjällby vorzeitig den ersten Meistertitel der 86-jährigen Vereinsgeschichte. Wettbüros hatten vor der Saison eine 150-fache Quote auf diesen Meistertipp in der schwedischen Topliga Allsvenskan angeboten. "Die Sensation ist Realität", schrieb die Zeitung "Aftonbladet". Und Fußballfans auf der ganzen Welt fragen sich: Wie ist das möglich?

So ganz konkret beantworten konnten die Protagonisten diese Frage in der Stunde des Triumphs nicht. "Was zum Teufel haben wir getan? Es ist magisch", sagte Mittelfeldspieler Jesper Gustavsson.

Die Sensation ist kein Zufall

Vor zehn Jahren spielte Mjällby noch unterklassig und stand kurz vor der Pleite. Sportchef Hasse Larsson, der schon als Spieler und Trainer im Verein aktiv war, änderte die Finanzpolitik. Talente wurden ausgebildet und für gutes Geld verkauft, so stabilisierte sich das wirtschaftliche Fundament.

Verändert hat sich auch das Selbstverständnis. Das Minderwertigkeitsgefühl gegenüber größeren Clubs wurde abgelegt. Das Team könne gegen jeden gewinnen, "auch wenn wir nicht viel Geld haben, obwohl wir ein kleines Dorf sind und so", sagte Verteidiger Tom Pettersson der BBC.

Die Verbindung des Clubs zu den Menschen der südschwedischen Küsten-Gemeinde Sölvesborg, in der Fischerei und Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielen, ist groß. Mjällby AIF bedeutet für viele dort Heimat. Zu den Heimspielen im Stadion Strandvallen mit 6.500 Plätzen in der benachbarten Kleinstadt Hällevik kommen im Schnitt mehr als viermal so viele Zuschauer, wie die lokale Bevölkerung an Einwohnern zählt.

Ein Co-Trainer mit Doktor-Titel

Und sie sehen in dieser Saison phänomenalen Fußball. Von 27 Ligaspielen hat Mjällby nur eins verloren, der Spielstil ist längst nicht mehr auf lange Bälle und weite Einwürfe beschränkt. Das Training ist wissenschaftlich geprägt, was auch an Co-Trainer Karl Marius Aksum liegt, der einen Doktor-Titel mit seiner Arbeit über visuelle Wahrnehmung im Spitzenfußball errang. 

So entwickeln sich Talente wie Stürmer Abdoulie Manneh und Mittelfeldspieler Elliot Stroud zu europaweit heiß begehrten Profis. Doch ob sie jetzt wechseln? Schließlich winkt die Königsklasse, für die Mjällby noch durch die Qualifikation muss. "Wir spielen in der Champions League. Es ist verrückt", sagte Stroud. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
20.10.2025
2 min.
Schwedens Fußball-Überraschung Mjällby vorzeitig Meister
Die Fußballfans in Schweden staunen nicht schlecht: Es gibt einen Sensations-Meister
In einer einmaligen Saison krönt sich der kleine Club Mjällby AIF vorzeitig zum schwedischen Fußballmeister. Wie hat der Fußballzwerg das hinbekommen?
12:39 Uhr
2 min.
Nach DFB-Nominierung: Bayern-Torhüterin Mahmutovic verletzt
Torhüterin Ena Mahmutovic wird dem FC Bayern und dem deutschen Nationalteam vorerst fehlen. (Archivfoto)
Torhüterin Ena Mahmutovic wird für die Nations League nominiert und darf auf Einsätze gegen Frankreich hoffen. Dann aber verletzt sie sich im Training. Das hat auch Folgen für den FC Bayern.
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
Mehr Artikel