Was läuft zwischen Mercedes und Verstappen?

Toto Wolff schätzt Max Verstappen sehr. So sehr, dass er ihn gerne einmal im Mercedes-Cockpit sehen würde. Ist das schon für 2026 realistisch?

Spielberg.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat Gespräche mit Formel-1-Weltmeister Max Verstappen über einen Wechsel zur kommenden Saison nicht ausgeschlossen. "Als Teamchef der besten Auto-Marke der Welt ist es klar, dass man erforscht, was ein vierfacher Weltmeister in der Zukunft macht, und das könnte lange in der Zukunft liegen", sagte Wolff dem TV-Sender Sky Sports beim Grand Prix von Österreich in Spielberg. Das habe aber keinen Einfluss auf die Vertragssituation von George Russell.