Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Watzke fordert Gehaltsobergrenze: "Unumgänglich"

Hans-Joachim Watzke fordert eine Gehaltsobergrenze für den Profifußball.
Hans-Joachim Watzke fordert eine Gehaltsobergrenze für den Profifußball. Bild: Christian Charisius/dpa
Hans-Joachim Watzke fordert eine Gehaltsobergrenze für den Profifußball.
Hans-Joachim Watzke fordert eine Gehaltsobergrenze für den Profifußball. Bild: Christian Charisius/dpa
1. Bundesliga
Watzke fordert Gehaltsobergrenze: "Unumgänglich"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Diskussion um eine mögliche Gehaltsobergrenze im Profifußball nimmt Fahrt auf. DFL-Präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke hat dazu eine klare Meinung.

Frankfurt/Main.

Hans-Joachim Watzke hält eine Gehaltsobergrenze im Profifußball für unausweichlich. "Letztlich wird ein Salary Cap unumgänglich sein. Ohne Gehaltsobergrenze läuft das alles noch mehr aus dem Ruder", sagte der Sprecher des Präsidiums der Deutschen Fußball Liga (DFL) der "Frankfurter Rundschau".

Der scheidende Geschäftsführer von Borussia Dortmund verwies dabei vor allem auf die Entwicklung bei den Clubs in der Premier League, denen aufgrund von milliardenschweren Fernsehgeldern und Investorenkapital deutlich mehr Geld zur Verfügung steht. "Irgendwann werden sie das in England auch merken. Denn meines Wissens macht dort trotz der riesigen Budgets kaum ein Club Gewinn", sagte Watzke mit Blick auf eine Gehaltsobergrenze.

Watzke: Deutschland hat auch "ein bisschen geschlafen"

Watzke räumte aber auch ein, dass man in Deutschland in der Vergangenheit im internationalen Vergleich "ein bisschen geschlafen" habe. "Der Deutsche hat es ganz gerne, im eigenen Saft zu schmoren. Wir haben die Markenbildung vernachlässigt und das Auslandsgeschäft nicht ausreichend gepusht", erklärte der Spitzen-Funktionär.

Einen erneuten Anlauf für den Einstieg eines Investors bei der DFL, um frisches Kapital zu erhalten, schloss Watzke vorerst aus. "Das Thema Investor ist "durch" in der DFL. Solche Showdowns wird es nicht geben, solange ich etwas zu sagen habe", sagte der 66-Jährige. 

Im Februar des vergangenen Jahres hatte das DFL-Präsidium einstimmig beschlossen, Verhandlungen über einen Einstieg eines Investors und damit über den Abschluss eines Milliarden-Deals nicht mehr fortzusetzen. Der Entscheidung vorausgegangen waren wochenlange Proteste der Fans der deutschen Profivereine. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
22.08.2025
3 min.
Weg für Watzke frei: BVB-Präsident Lunow verzichtet
BVB-Präsident Lunow (l) macht den Weg für Watzke (r) frei. (Archivfoto)
Der Machtkampf ums Präsidentenamt bei Borussia Dortmund ist beendet. Reinhard Lunow tritt nicht wieder an, der Weg für Hans-Joachim Watzke ist damit frei. In einer Mitteilung nennt Lunow die Gründe.
14:01 Uhr
6 min.
"Farmers League"? Bundesliga spürt Englands Transfer-Macht
Die Ex-Bundesligastars Hugo Ekitike (l) und Florian Wirtz spielen jetzt in England - wie so viele andere auch.
Dieser Transfer-Sommer hat es so klar aufgezeigt wie nie zuvor: Mit der Premier League kann die Bundesliga nicht mithalten. Das viele Geld soll clever investiert werden - oder fällt die 50+1-Regel?
Jörg Soldwisch, dpa
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
Mehr Artikel