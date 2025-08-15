Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Watzke: Keine Kandidatur, falls Rivale vorgeschlagen wird

Hans-Joachim Watzke will Präsident des Vereins Borussia Dortmund werden.
Hans-Joachim Watzke will Präsident des Vereins Borussia Dortmund werden. Bild: Bernd Thissen/dpa
Hans-Joachim Watzke will Präsident des Vereins Borussia Dortmund werden.
Hans-Joachim Watzke will Präsident des Vereins Borussia Dortmund werden. Bild: Bernd Thissen/dpa
1. Bundesliga
Watzke: Keine Kandidatur, falls Rivale vorgeschlagen wird
Hans-Joachim Watzke stellt klar: Sollte der Wahlausschuss Reinhold Lunow nominieren, zieht er seine Bewerbung für das Präsidentenamt bei Borussia Dortmund zurück.

Dortmund.

Im Kampf um das Präsidentenamt bei Borussia Dortmund hat Hans-Joachim Watzke angekündigt, seine Kandidatur zurückzuziehen, falls der Wahlausschuss des Vereins den aktuellen Amtsinhaber vorschlägt. Diesen Schritt kündigte der 66-Jährige bei der Bilanz-Pressekonferenz des an der Börse notierten Fußball-Bundesligisten in Dortmund an. Watzke hatte zuletzt bestätigt, dass er sich für das Amt bewerben werde. 

Im November wählen die Vereinsmitglieder ihre neue Führung. Der eingetragene Verein hält die Mehrheit an dem im SDax notierten Fußball-Bundesligisten, den Watzke über 20 Jahre als Vorsitzender der Geschäftsführung geleitet hat.

Watzkes ehemaliger Freund und Amtsinhaber Reinhold Lunow hatte überraschend angekündigt, entgegen seiner bisherigen internen Zusagen doch noch einmal zur Wahl antreten zu wollen.

Watzkes Kontrahent heißt Reinhold Lunow.
Watzkes Kontrahent heißt Reinhold Lunow. Bild: Bernd Thissen/dpa
Watzkes Kontrahent heißt Reinhold Lunow.
Watzkes Kontrahent heißt Reinhold Lunow. Bild: Bernd Thissen/dpa

Laut den Statuten des Vereins schlägt ein Wahlausschuss der Mitgliederversammlung einen Kandidaten vor. Er sei ganz entspannt, was die Wahl im Herbst angehe, sagte Watzke. "Falls der Wahlausschuss Lunow nominiert, ziehe ich zurück", sagte er. (dpa)

